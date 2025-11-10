La Air Jordan 12 reprend le Taxi !

Jordan Brand nous propose lui aussi un voyage dans le temps pour mettre la Air Jordan 12 à l'honneur, reprenant un coloris vieux de… 29 ans !

Ce coloris « Taxi » reste malgré tout l'un des plus emblématiques de la ligne Air Jordan, avec son trio de blanc, noir et jaune. Le modèle avait été réédité en 2008, en 2013, et avait innové en 2022 avec une version « Black Taxi », en noir et jaune.

Revoici la paire cette année avec la même tige en cuir blanc assortie d'une base latérale en noir, et des finitions en doré sur les œillets. Les deux « Jumpman » sur le talon et sous la semelle, ainsi que le numéro 23 à la base du talon ressortent en rouge.