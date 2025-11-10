Matchs
La Air Jordan 12 reprend le Taxi !

Publié le 10/11/2025 à 9:56

Sneakers – L'emblématique coloris « Taxi » de la Air Jordan 12 avec un modèle blanc et noir aux finitions en jaune est de retour en France depuis ce week-end.

Jordan Brand nous propose lui aussi un voyage dans le temps pour mettre la Air Jordan 12 à l'honneur, reprenant un coloris vieux de… 29 ans !

Ce coloris « Taxi » reste malgré tout l'un des plus emblématiques de la ligne Air Jordan, avec son trio de blanc, noir et jaune. Le modèle avait été réédité en 2008, en 2013, et avait innové en 2022 avec une version « Black Taxi », en noir et jaune. 

Revoici la paire cette année avec la même tige en cuir blanc assortie d'une base latérale en noir, et des finitions en doré sur les œillets. Les deux « Jumpman » sur le talon et sous la semelle, ainsi que le numéro 23 à la base du talon ressortent en rouge.

La Air Jordan 12 « Taxi » est disponible depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
