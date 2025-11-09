Décès de Richie Adubato, ancien coach des Mavericks et du Liberty

Le monde du basket américain, dans son ensemble, est en deuil. Ancien entraîneur des Pistons, des Mavericks, du Magic et du New York Liberty, Richie Adubato s'est éteint jeudi à l’âge de 87 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

Figure incontournable du basket féminin à la fin des années 1990, Richie Adubato avait dirigé le Liberty entre 1999 et 2004, menant la franchise à trois finales WNBA. En six saisons, il avait remporté 100 matchs à la tête de l’équipe et il reste à ce jour le coach le plus capé de la franchise (178 rencontres dirigées). Sous ses ordres, deux légendes du basket féminin : Teresa Weatherspoon et Becky Hammon.

« Nous nous souvenons avec une profonde gratitude de l’héritage de Richie Adubato, qui a guidé le Liberty vers trois finales et instauré une culture d’excellence qui nous inspire encore aujourd’hui », a salué la franchise new-yorkaise sur les réseaux sociaux.

Une longue carrière entre NBA et NCAA

Avant son aventure en WNBA, Adubato avait connu une carrière de quatre décennies sur les bancs NBA. Coach intérimaire des Pistons lors de la saison 1979-80, il avait ensuite pris les rênes des Mavericks entre 1989 et 1993. Plus tard, il deviendra le coach intérimaire du Magic en 1997, après plusieurs années comme assistant. Il a ensuite poursuivi son parcours dans les médias, comme consultant TV pour les rencontres du Magic de 2005 à 2020.

« Richie transformait chaque salle en un lieu de joie et de partage », écrivent les dirigeants du Magic dans un communiqué. « Son héritage survit à travers chaque histoire, chaque leçon transmise, et le souvenir d’un homme chaleureux et passionné. »

Originaire du New Jersey, Adubato avait débuté sa carrière d’entraîneur au lycée puis à l’université, où il a passé 18 ans avant de rejoindre la NBA. Diplômé de l'université de William Paterson, il y fut capitaine des équipes de basketball et de baseball.

Visuel : Association des coaches NBA