Programme du soir | Les Spurs veulent enchaîner face aux Pelicans

Publié le 8/11/2025 à 21:49

En back-to-back, les Spurs de Victor Wembanyama défient les Pelicans, à partir de 02h00 (beIN Sports 1). Pas de Zion Williamson, ni de Jordan Poole…

À 02h00, Zaccharie Risacher et les Hawks accueillent eux les Lakers alors qu'on suivra également avec attention le duel, à la même heure, entre les Cavaliers et les Bulls.

Toujours à 02h00, les Blazers sont à Miami quand c'est déjà l'heure de la revanche entre Clippers et Suns (04h30).

Programme complet

01h00 | Washington – Dallas
01h30 | Philadelphie – Toronto
02h00 | Atlanta – LA Lakers
02h00 | Cleveland – Chicago
02h00 | Miami – Portland
02h00 | San Antonio – New Orleans (beIN Sports 1)
03h00 | Denver – Indiana
04h30 | LA Clippers – Phoenix

