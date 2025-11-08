Un dernier arrêt aux stands pour Paul George

Enfin, les Sixers ont communiqué sur l’état de santé de Paul George. Il y avait de quoi s’inquiéter pour l’ailier vétéran, victime ces derniers mois de pépins à l’aine, à la main puis au genou.

Opéré du genou gauche en juillet (arthroscopie), « PG-13 » avait repris progressivement l’entraînement à partir de la mi-octobre, et semble désormais entrevoir le bout du tunnel. La franchise de Pennsylvanie a toutefois précisé qu’il devait encore passer un ultime test médical ce week-end.

On devrait donc rapidement en savoir plus concernant la date de son retour potentiel. Avant la réception de son ancienne équipe de Toronto ce soir, Nick Nurse prend son mal en patience.

« Je suis comme tout le monde dans la Sixers Nation. J’espère que les médecins lui donneront le feu vert et qu’on pourra le faire jouer, même quelques minutes, juste pour le remettre dans le bain », a déclaré le coach.

Une infirmerie qui se vide enfin

Il a de quoi être optimiste au vu des derniers entraînements de Paul George : l’ailier a participé aux « scrimmages » avec contact et a été le dernier à quitter le parquet vendredi, après une séance individuelle supplémentaire. Au-delà de son expérience et de sa palette offensive, Nick Nurse espère aussi que son retour permettra de resserrer les rangs en défense, un secteur dans lequel les Sixers disposent encore d’une large marge de progression…

« C’est vraiment comme un capitaine », a-t-il ajouté. « Il sait ce qu’il fait, il aide les autres, il communique. Il sait comment gérer les situations et guider ses coéquipiers. C’est précieux. »

Avec le retour de Jared McCain, et celui de Paul George espéré dans les prochains jours, ne resterait plus que Dominick Barlow (bras) à l’infirmerie des Sixers. Une première depuis bien longtemps…

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 ☆ IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 ☆ IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 ☆ IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 ☆ IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 ☆ OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 ☆ OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 ☆ LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 ☆ LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 ☆ LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 41 33 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.