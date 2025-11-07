Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs à l’épreuve des Rockets

Autre match diffusé par Prime Video : le choc entre Nuggets et Warriors, à partir de 04h00. Malheureusement, Stephen Curry, malade, ne sera pas de la partie…
Dans les autres rencontres de la nuit, on suivra le Magic qui reçoit les Celtics (01h00) mais aussi l'affrontement entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les surprenants Bulls (02h00).
Programme complet
01h00 | Orlando – Boston
01h00 | Washington – Cleveland
01h30 | Atlanta – Toronto
01h30 | Brooklyn – Detroit
01h30 | San Antonio – Houston (Prime Video)
02h00 | Miami – Charlotte
02h00 | Memphis – Dallas
02h00 | Milwaukee – Chicago
02h00 | Minnesota – Utah
04h00 | Denver – Golden State (Prime Video)
04h00 | Sacramento – Oklahoma City