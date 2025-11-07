Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs à l’épreuve des Rockets

Autre match diffusé par Prime Video : le choc entre Nuggets et Warriors, à partir de 04h00. Malheureusement, Stephen Curry, malade, ne sera pas de la partie…

Dans les autres rencontres de la nuit, on suivra le Magic qui reçoit les Celtics (01h00) mais aussi l'affrontement entre les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les surprenants Bulls (02h00).

Programme complet

01h00 | Orlando – Boston

01h00 | Washington – Cleveland

01h30 | Atlanta – Toronto

01h30 | Brooklyn – Detroit

01h30 | San Antonio – Houston (Prime Video)

02h00 | Miami – Charlotte

02h00 | Memphis – Dallas

02h00 | Milwaukee – Chicago

02h00 | Minnesota – Utah

04h00 | Denver – Golden State (Prime Video)

04h00 | Sacramento – Oklahoma City