Scottie Barnes marque aussi des points en défense

22 points à 9/14 aux tirs en 24 minutes. Pour le commun des mortels, c'est une belle ligne de stats. Pour Giannis Antetokounmpo, et particulièrement cette année, c'est une petite sortie. Sa plus petite de son début de saison même. Les Raptors ont réussi cette prouesse défensive cette semaine alors que les Bucks évoluaient en « back-to-back ».

Et Scottie Barnes, qui a défendu une partie de la soirée sur la superstar d'en face, y a été pour quelque chose, déviant des ballons à destination du Grec, ou en contestant ce dernier à proximité du cercle. Le cadre des Raptors commence à s'habituer aux défis défensifs de taille.

« J’ai beaucoup défendu sur le porteur du ballon. Ces ailiers forts ont souvent la balle. Evan (Mobley) a la balle. Giannis a la balle. Qui avons-nous affronté avant ça ? Jaren Jackson Jr. avait la balle. J’ai été pas mal sur le porteur du ballon, en essayant simplement de défendre ces gars-là du mieux possible », retrace Scottie Barnes.

Un impact qui n'a pas toujours empêché les stars d'en face de briller. Evan Mobley avait signé 29 points à 11/17 aux tirs, quand Jaren Jackson Jr. avait terminé à 20 points (8/15). Lors de son premier passage à Toronto, plus tôt dans la saison, Giannis Antetokounmpo, sur qui Scottie Barnes a défendu sur près de 70 possessions en deux rencontres, avait lui-même planté 31 points (11/14) et capté 20 rebonds.

Une production unique en carrière

Mais Scottie Barnes a depuis longtemps exprimé son désir de devenir un grand défenseur. Étant donné qu’il n'a pas les mensurations de Victor Wembanyama et n'est pas un véritable protecteur de cercle, une grande partie de son impact en défense viendra de sa capacité à défendre sur le porteur du ballon.

« Il fait ça depuis longtemps, donc il n’y a rien de vraiment nouveau de ce côté du terrain. Il devient encore plus expérimenté. Il apprend à mieux connaître la ligue et les tendances des joueurs. Scottie est un élément majeur de notre préparation au scouting », analyse son coach Darko Rajakovic dont le joueur tourne pour la première fois de sa carrière à 1.5 contre et 1.5 interception par rencontre.

Il est d'ailleurs le seul joueur de la ligue à présenter une telle production défensive en plus de tourner à au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes.

« On doit beaucoup plus s'entraider. J’ai un rôle important à ce niveau-là, j'ai une voix importante dans l’équipe, pour rappeler qu’il faut continuer à s’aider mutuellement quoi qu’il arrive, peu importe où se trouve le ballon. Il s’agit simplement de faire les bonnes lectures. Tout est une question de lecture du jeu », termine-t-il.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 ☆ TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 33 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 7 33 50.5 46.9 70.8 1.9 5.6 7.4 5.0 3.4 1.3 2.3 1.4 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.