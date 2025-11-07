Kenneth Faried arrive en renfort au Panathinaikos

Le Panathinaikos récupère du renfort dans la raquette. Selon Eurohoops, Kenneth Faried est ainsi sur le point de s’engager jusqu’à la fin de la saison avec le club grec, qui aurait déjà racheté son contrat auprès des TSG GhostHawks de Taïwan pour accélérer son arrivée. Une recrue nécessaire pour un effectif décimé à l’intérieur.

À 35 ans, Kenneth Faried va donc fouler de nouveau les parquets européens. L’ancien Nugget a joué la saison dernière en Italie, avec Reggio Emilia, et avait auparavant porté les couleurs du CSKA Moscou. Surnommé le « Manimal » pour son énergie débordante, sa combativité et son activité au rebond, il est attendu pour apporter cette intensité à une équipe du Panathinaikos qui en a cruellement besoin.

Drafté en 22e position en 2011 par Denver, Kenneth Faried compte 478 matchs de saison régulière et 18 rencontres de playoffs en NBA à son actif. Sa dernière apparition dans la Grande Ligue remonte à 2019, mais l’intérieur n’a jamais cessé de jouer depuis, écumant notamment les championnats du Mexique, de Porto Rico ou de Taïwan.

Une carrière moins brillante qu'on aurait pu l'imaginer, alors qu'il fut membre de Team USA lors de la Coupe du Monde FIBA 2014, y décrochant l’or et en étant sélectionné dans le cinq majeur du tournoi.

Son arrivée en Grèce est en tout cas nécessaire. Le Panathinaikos est en effet privé de ses trois pivots principaux : Mathias Lessort, Richaun Holmes et Omer Yurtseven, seul Ioannis Kouzeloglou restant disponible…

Kenneth Faried Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 DEN 46 23 58.6 0.0 66.5 3.1 4.6 7.7 0.8 2.5 0.7 1.2 1.0 10.2 2012-13 DEN 80 28 55.2 0.0 61.3 3.3 5.9 9.2 1.0 2.9 1.0 1.4 1.0 11.5 2013-14 DEN 80 27 54.5 0.0 65.0 3.0 5.6 8.6 1.2 2.4 0.9 1.7 0.9 13.7 2014-15 DEN 75 28 50.7 12.5 69.1 3.2 5.7 8.9 1.2 2.8 0.8 1.6 0.8 12.6 2015-16 DEN 67 25 55.8 50.0 61.3 3.5 5.2 8.7 1.2 2.5 0.5 1.4 0.9 12.5 2016-17 DEN 61 21 54.8 0.0 69.3 3.0 4.6 7.6 0.9 2.0 0.7 1.0 0.7 9.6 2017-18 DEN 32 14 51.4 0.0 70.6 2.1 2.7 4.8 0.6 1.6 0.4 0.7 0.4 5.9 2018-19 * All Teams 37 20 58.9 32.0 64.6 2.6 4.1 6.8 0.5 2.2 0.5 0.9 0.6 10.4 2018-19 * HOU 25 24 58.7 35.0 65.1 3.3 5.0 8.2 0.7 3.0 0.6 1.1 0.8 12.9 2018-19 * BRK 12 10 59.5 20.0 62.5 1.3 2.4 3.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.3 5.1 Total 478 25 54.6 22.2 65.4 3.1 5.1 8.1 1.0 2.5 0.7 1.3 0.8 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.