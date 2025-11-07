Sonia Raman et Dominique Malonga, le duo pour relancer le Seattle Storm

Après une saison passée comme assistante de Sandy Brondello au New York Liberty, Sonia Raman a été recrutée par le Seattle Storm pour succéder à Noelle Quinn sur son banc.

Talisa Rhea, la nouvelle General Manager du Storm, n’a ainsi pas hésité à qualifier la coach d'origine indienne, assistante aux Grizzlies entre 2020 et 2024, de « pionnière ».

« Dès ma première conversation avec Sonia, j’ai senti le potentiel d’une collaboration exceptionnelle », explique Talisa Rhea. « C’est une pionnière, et découvrir tout le chemin qu’elle a parcouru pour arriver à Seattle a été très émouvant. Sa vision pour l’avenir de l’équipe nous a immédiatement enthousiasmés. »

« C’est un immense honneur d’être ici et d’occuper ce poste », confie Sonia Raman. « C’est évidemment une grande responsabilité, mais je l’ai déjà dit : je veux être la première, mais surtout pas la dernière. Je fais de mon mieux pour ouvrir des portes, créer des opportunités et montrer à la prochaine génération ce qui est possible. »

Dominique Malonga et Lexie Brown, seules joueuses encore sous contrat

Sonia Raman aura pour principale mission de relancer le Storm après une saison 2025 décevante. Seattle a terminé la saison régulière à la septième place avant d’être éliminé dès le premier tour des playoffs par les Aces.

Pour relever ce défi, elle disposera d’un effectif presque entièrement à reconstruire. À ce jour, seules Dominique Malonga et Lexie Brown sont encore sous contrat avec la franchise. La Française a vécu une saison rookie à deux vitesses : d’abord laissée sur le banc par Noelle Quinn, elle a progressivement gagné du temps de jeu et signé plusieurs performances remarquées, dont un match à 22 points et 12 rebonds face aux Aces de A’ja Wilson en août.

« Sur le terrain, Sonia est une leader en matière d’analyse et de développement des joueuses, deux aspects essentiels dans un jeu en constante évolution », souligne ainsi Talisa Rhea. « Nous avons tout de suite adhéré à son approche, qui place la relation humaine au centre du projet. C’est cette base qui permet de créer des liens forts avec les joueuses, pour qu’elles puissent donner le meilleur d’elles-mêmes, individuellement et collectivement. Avec son expérience, elle apporte une perspective nouvelle que nous n’avions pas ici. »