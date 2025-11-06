Pour Karl-Anthony Towns, affronter les Wolves reste étrange

Un an après son transfert choc de Minnesota à New York, Karl-Anthony Towns l’admet : jouer contre les Wolves lui fait toujours un effet particulier.
« Je suis encore sous le choc… C’est bizarre. Je me sens comme un Knick maintenant, mais voir ce maillot des Wolves — surtout le noir vintage — sans Towns derrière, ça fait drôle. »
Même si les Wolves venaient d’atteindre les finales de conférence Ouest, le club avait besoin de faire des économies et a donc décidé de l'échanger, pour récupérer Julius Randle et Donte DiVincenzo. C'était il y a désormais plus d'un an, mais Karl-Anthony Towns a encore failli dire « nous » en parlant des Wolves en conférence de presse…
« C'est quelque chose de spécial là-bas », continue-t-il. « C'est différent quand vous êtes dans le processus et que vous allez maintenant à l'encontre de ce processus. Mais c'est une équipe formidable. Ce qu'ils accomplissent actuellement est exceptionnel, et je n'attends rien de moins que l'excellence de leur part. »
Toujours proche de ses anciens coéquipiers, puisqu'il explique leur parler « tous les jours, ou presque », KAT a surtout insisté sur les liens humains créés au fil des années.
« C’est toujours spécial de revoir ses frères. Ant, qui est en train de devenir le visage de la ligue. Rudy (Gobert) et moi, des années à nous affronter, puis à devenir coéquipiers, à créer un vrai lien. C’était vraiment sympa de jouer contre mes frères. C’est tout simplement plus fort que le basket. C’est la famille. »
Sur le parquet, le pivot des Knicks a signé 15 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres dans la victoire 137-114 de New York. Une performance solide dans un match chargé de souvenirs et d’émotions.
|Karl-Anthony Towns
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|MIN
|82
|32
|54.3
|34.1
|81.1
|2.8
|7.7
|10.4
|2.0
|3.0
|0.7
|2.2
|1.7
|18.3
|2016-17
|MIN
|82
|37
|54.2
|36.7
|83.2
|3.6
|8.7
|12.3
|2.7
|2.9
|0.7
|2.6
|1.3
|25.1
|2017-18 ☆
|MIN
|82
|36
|54.5
|42.1
|85.8
|2.9
|9.4
|12.3
|2.4
|3.5
|0.8
|1.9
|1.4
|21.3
|2018-19 ☆
|MIN
|77
|33
|51.8
|40.0
|83.6
|3.4
|9.0
|12.4
|3.4
|3.8
|0.9
|3.1
|1.6
|24.4
|2019-20
|MIN
|35
|34
|50.8
|41.2
|79.6
|2.7
|8.1
|10.8
|4.4
|3.3
|0.9
|3.1
|1.2
|26.5
|2020-21
|MIN
|50
|34
|48.6
|38.7
|85.9
|2.7
|7.9
|10.6
|4.5
|3.7
|0.8
|3.2
|1.1
|24.8
|2021-22 ☆
|MIN
|74
|34
|52.9
|41.0
|82.2
|2.6
|7.2
|9.8
|3.6
|3.6
|1.0
|3.1
|1.1
|24.6
|2022-23
|MIN
|29
|33
|49.5
|36.6
|87.4
|1.7
|6.5
|8.1
|4.8
|3.8
|0.7
|3.0
|0.6
|20.8
|2023-24 ☆
|MIN
|62
|33
|50.4
|41.6
|87.3
|1.5
|6.8
|8.3
|3.0
|3.3
|0.7
|2.9
|0.7
|21.8
|2024-25 ☆
|NYK
|72
|35
|52.6
|42.0
|82.9
|2.9
|9.8
|12.8
|3.1
|3.5
|1.0
|2.7
|0.7
|24.4
|2025-26
|NYK
|6
|34
|38.0
|35.7
|90.9
|3.0
|10.2
|13.2
|2.8
|3.2
|0.5
|2.8
|1.2
|18.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.