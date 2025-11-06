Pour Karl-Anthony Towns, affronter les Wolves reste étrange

Un an après son transfert choc de Minnesota à New York, Karl-Anthony Towns l’admet : jouer contre les Wolves lui fait toujours un effet particulier.

« Je suis encore sous le choc… C’est bizarre. Je me sens comme un Knick maintenant, mais voir ce maillot des Wolves — surtout le noir vintage — sans Towns derrière, ça fait drôle. »

Même si les Wolves venaient d’atteindre les finales de conférence Ouest, le club avait besoin de faire des économies et a donc décidé de l'échanger, pour récupérer Julius Randle et Donte DiVincenzo. C'était il y a désormais plus d'un an, mais Karl-Anthony Towns a encore failli dire « nous » en parlant des Wolves en conférence de presse…

« C'est quelque chose de spécial là-bas », continue-t-il. « C'est différent quand vous êtes dans le processus et que vous allez maintenant à l'encontre de ce processus. Mais c'est une équipe formidable. Ce qu'ils accomplissent actuellement est exceptionnel, et je n'attends rien de moins que l'excellence de leur part. »

Toujours proche de ses anciens coéquipiers, puisqu'il explique leur parler « tous les jours, ou presque », KAT a surtout insisté sur les liens humains créés au fil des années.

« C’est toujours spécial de revoir ses frères. Ant, qui est en train de devenir le visage de la ligue. Rudy (Gobert) et moi, des années à nous affronter, puis à devenir coéquipiers, à créer un vrai lien. C’était vraiment sympa de jouer contre mes frères. C’est tout simplement plus fort que le basket. C’est la famille. »

Sur le parquet, le pivot des Knicks a signé 15 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres dans la victoire 137-114 de New York. Une performance solide dans un match chargé de souvenirs et d’émotions.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 6 34 38.0 35.7 90.9 3.0 10.2 13.2 2.8 3.2 0.5 2.8 1.2 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.