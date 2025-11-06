Alex Sarr dépasse la barre des 30 points pour la troisième fois

Les Wizards sont encore partis pour vivre une saison très compliquée. Face aux Celtics, la troupe de Brian Keefe a ainsi subi une sixième défaite de suite, et pointe à la dernière place de la conférence avec un bilan de 1 victoire pour 7 défaites. À égalité avec les Nets et les Pacers donc…

Dans ce marasme, Alex Sarr apporte toutefois un peu d’espoir. Le jeune Français continue de monter en puissance et a, une nouvelle fois, terminé meilleur marqueur de son équipe avec 31 points à 12/20 au tir, dont un excellent 4/5 à 3-points. Il a également compilé 8 rebonds, 3 contres et 2 passes décisives. C’est déjà la deuxième fois de la saison, et la troisième de sa carrière, qu’il franchit la barre des 30 points.

Face à Neemias Queta et compagnie, l'intérieur tricolore a brillé par sa mobilité, attaquant le cercle depuis l’extérieur en dribble pour obtenir de bonnes positions de tir. Et sa réussite longue distance, un peu à gauche de l'axe central, a permis aux Wizards de marquer quelques paniers dans une nouvelle soirée collective compliquée.

Pour l’anecdote, il est d'ailleurs devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire NBA à atteindre les 1 000 points, 100 contres et 100 tirs à 3-points, derrière Chet Holmgren et Victor Wembanyama.

Le problème, c’est qu’en l’absence de Khris Middleton, Alex Sarr n’a pas été aidé par ses coéquipiers du cinq majeur. CJ McCollum a traversé le match comme une ombre, avec un vilain 1/10 au tir et une énorme brique sur son premier « floater », symbole de sa soirée. Et pour ne rien arranger, Bilal Coulibaly a dû quitter le terrain après seulement 16 minutes, touché à la jambe, après avoir manqué ses cinq tentatives.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 6 27 53.2 42.9 77.8 2.2 6.3 8.5 3.7 1.8 0.7 2.8 2.2 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.