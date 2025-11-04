Programme du soir | Le Thunder restera-t-il parfait ?

En amont, les Raptors reçoivent les Bucks (01h30) alors que le Magic rend visite aux Hawks (02h00, beIN Sports 2).

À la même heure, étonnant duel au sommet de l'Est entre les Bulls et les Sixers quand les Pelicans vont tenter de décrocher leur premier succès face aux Hornets (02h00), qui joueront sans LaMelo Ball…

Enfin, après deux revers, les Warriors vont tenter de se relancer à domicile, face aux Suns (04h00).

Programme complet

01h30 | Toronto – Milwaukee

02h00 | Atlanta – Orlando (beIN Sports 1)

02h00 | Chicago – Philadelphie

02h00 | New Orleans – Charlotte

04h00 | Golden State – Phoenix

05h00 | LA Clippers – Oklahoma City (beIN Sports 1)