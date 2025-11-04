NBA
Programme du soir | Le Thunder restera-t-il parfait ?

Publié le 4/11/2025 à 20:57

NBA – Même sans Jalen Williams, le Thunder reste la dernière équipe invaincue de ce début de saison. Les Clippers arriveront-ils à les faire chuter (05h00, beIN Sports 1) ?

En amont, les Raptors reçoivent les Bucks (01h30) alors que le Magic rend visite aux Hawks (02h00, beIN Sports 2).

À la même heure, étonnant duel au sommet de l'Est entre les Bulls et les Sixers quand les Pelicans vont tenter de décrocher leur premier succès face aux Hornets (02h00), qui joueront sans LaMelo Ball…

Enfin, après deux revers, les Warriors vont tenter de se relancer à domicile, face aux Suns (04h00).

Programme complet

01h30 | Toronto – Milwaukee
02h00 | Atlanta – Orlando (beIN Sports 1)
02h00 | Chicago – Philadelphie
02h00 | New Orleans – Charlotte
04h00 | Golden State – Phoenix
05h00 | LA Clippers – Oklahoma City (beIN Sports 1)

