Un ancien dirigeant des Hawks accusé d’avoir détourné près de quatre millions de dollars

Avec seulement trois victoires pour quatre défaites, les Hawks traversent un début de saison difficile, aussi bien sur le terrain qu’en coulisses. Déjà privés de leur meneur vedette Trae Young, blessé pour plusieurs semaines, la franchise fait désormais face à un scandale financier d’envergure…

Selon une enquête de The Athletic, Lester Jones, vice-président des Hawks entre 2016 et 2025, est ainsi accusé d’avoir détourné près de 3,8 millions de dollars au détriment de la franchise. Il a été libéré sous caution la semaine dernière, dans l’attente de son procès.

Responsable de la planification et de l’analyse financière, Lester Jones aurait, d’après l’enquête, fait passer de nombreuses dépenses personnelles en frais professionnels. Notamment un séjour à Las Vegas en décembre dernier, supposément lié à la participation des Hawks au Final Four de la NBA Cup. Pourtant, aucune chambre n’avait été réservée au Wynn Hotel, contrairement à ce qu’indiquait la facture présentée pour remboursement.

Vingt ans de prison ?

Un audit interne a révélé que Lester Jones avait utilisé les comptes de l’équipe, ainsi que les cartes de crédit professionnelles, pour financer un train de vie luxueux : achat d’une Porsche, voyages aux Bahamas et à Hawaï, places de concert, bijoux, produits de luxe… Il aurait également offert des cadeaux coûteux à une employée des Hawks avec laquelle il entretenait une relation. Celle-ci n’est désormais plus dans l’organigramme du club.

Toujours selon The Athletic et le bureau du procureur fédéral du district nord de la Géorgie, Lester Jones falsifiait les rapports financiers de l’équipe et envoyait de faux e-mails pour justifier ses dépenses. Il a plaidé non coupable et a refusé de commenter les accusations.

S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à vingt ans de prison pour fraude fédérale, rapporte Fox 5 Atlanta. Les Atlanta Hawks, de leur côté, ont refusé de faire tout commentaire sur l'affaire.