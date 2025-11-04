Le MVP de la nuit | Nikola Jokic a disséqué les Kings

Face aux Kings, Nikola Jokic a réalisé sa plus haute pointe au scoring de la saison avec 34 points à 14/22 au tir pour aider les Nuggets à s’imposer (130-124). Pour se mettre en rythme, le Joker a pris 12 tirs lors du premier quart-temps au terme duquel il affichait déjà 15 points.

« Je l’ai trouvé en rythme » commente son entraîneur David Adelman après la rencontre. « Je pense que nous l’avons vite trouvé dans les petits espaces. Nous devons être plus réguliers avec ça. Quand il pose un écran et qu’il s’écarte, vu la défense qu’ils avaient, nous devions lui lâcher le ballon. S’ils le défendent dans le ‘short roll', nous devons le trouver avant. »

Une analyse que confirme Nikola Jokic : « Je me sens à l’aise dans ces petits espaces. Je pense que n’importe quel joueur qui va dans la raquette, et je ne parle pas que de moi, est dangereux. La défense doit se resserrer parce qu'il dispose de nombreuses options. »

Une polyvalence offensive bénéfique aux Nuggets

Le triple MVP a également pu profiter des séquences où les Kings défendaient en zone pour s’écarter du cercle et tirer à 3-points. Lors de ce duel face à Sacramento, il est celui qui a pris le plus de tirs de loin avec dix tentatives pour quatre réussis.

« Si nous pouvons faire des matchs sans qu’il joue 25 fois au poste, cela peut être bénéfique pour nous, mais aussi pour son corps » admet David Adelman. « Mais si le déroulé du match le demande, il saura le faire, et il ira chercher les points qu’il nous faut. »

Nikola Jokic a complété sa soirée avec 14 passes décisives et 7 rebonds, mais malgré le fait qu’il ait bien noirci la feuille de stats, l’intérieur des Nuggets n’est pas totalement satisfait de sa prestation, notamment à cause de ses deux balles perdues en fin de match.

« J’ai perdu deux ballons stupides en fin de match » avoue-t-il. « Mais ce sont des petits détails que nous pouvons régler, mais dans les quatrièmes quart-temps, nous ne pouvons pas commettre ce genre de perte de balle. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 5 35 59.1 23.8 86.4 2.4 12.0 14.4 10.8 3.0 1.8 3.0 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.