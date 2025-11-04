Jared McCain va sortir du congélateur à Philadelphie

Enfin une bonne nouvelle en provenance de l’infirmerie pour accompagner ce début de saison prometteur des Sixers ! Alors que Paul George n’a toujours pas fait son retour et que Joel Embiid doit composer avec un genou fragile, Philadelphie s’apprête à récupérer Jared McCain, près de onze mois après son dernier match en NBA.

Drafté en 16ᵉ position en 2024, l’arrière avait marqué les esprits durant ses deux premiers mois en NBA. Dans un contexte déjà miné par les blessures, il avait été la véritable éclaircie du début de saison, au point de s’inviter brièvement dans la course au trophée de « Rookie of the Year » avant de rejoindre, lui aussi, l’infirmerie.

Victime d’une blessure au ménisque à la mi-décembre, il avait dû mettre un terme prématuré à sa saison. Attendu pour sa saison sophomore, il a ensuite subi une rupture d’un ligament du pouce, repoussant encore son retour.

Il ne manque plus que Paul George…

Cette fois, son comeback semble enfin imminent : retiré hier de la liste des blessés, il est désormais annoncé comme « probable » pour le match de ce soir à Chicago, dans un choc inattendu au sommet de la conférence Est.

Ce sera l’occasion de le revoir à l’œuvre dans une équipe nettement mieux armée que l’an passé au même stade. On attend particulièrement de voir son association avec Tyrese Maxey, en feu depuis le début de saison, ou encore le rookie VJ Edgecombe. À noter que Kelly Oubre Jr, touché à la cheville en fin de troisième quart-temps dimanche, et Joel Embiid, toujours ménagé, ne figurent plus sur la liste des blessés et devraient pouvoir tenir leur place.

Il ne manquera alors plus que Paul George pour compléter le dispositif des Sixers. L’ailier vétéran poursuit sa rééducation après sa nouvelle opération du genou mi-juillet. Aucune date officielle de retour n’a été annoncée, mais l’on sait qu’il intensifie les efforts depuis qu’il a repris l’entraînement il y a deux semaines.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 23 26 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.