La Puma Hali 1 « Poppy Pink » à la relance

Puma ne peut pas gagner à tous les coups ! Après l'énorme succès de la collection “MB” dédiée à LaMelo Ball, ou la belle réussite de la ligne “Stewie” de Breanna Stewart, la “Hali 1”, toute première chaussure signature de Tyrese Haliburton, connaît un départ difficile.

Malheureusement, on pouvait s'y attendre, les conditions n'étant pas optimales pour promouvoir la paire. Sa sortie devait être un des événements de la rentrée, mais la rupture du tendon d'Achille contractée par le meneur des Pacers en NBA Finals est venue tout gâcher. Après la sortie d'un premier coloris “Opal” en bleu, un deuxième coloris pourrait donner un coup de boost à la paire, même si c'est précisément avec ce coloris que Tyrese Haliburton s'est blessé lors du Game 7 face à OKC.

Les fruits de la collaboration avec le designer en vogue Salehe Bembury ont donné cette « Hali 1 » déjà unique, inspirée des textures « signature » du créateur new-yorkais, sur la tige ici habillée du nouveau coloris « Poppy Pink » aux différents tons rose pâle avec une touche de marron, mais aussi sur la semelle intermédiaire en mousse Nitro. Le logo Puma est bien visible au niveau de la cheville, tout comme le nouveau logo du joueur, sur la languette.

La Puma Hali 1 “Poppy Pink” est attendue pour le 26 novembre aux Etats-Unis au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)