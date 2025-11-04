Steve Novak revient aux Knicks… comme commentateur

L’après-carrière de Steve Novak est déjà bien remplie. Après avoir bouclé son parcours NBA à Milwaukee, l'ancien de l’université de Marquette (2002-2006) s’était fait une place de choix dans les médias locaux.

Depuis 2017, l’ancien sniper de 42 ans était devenu consultant puis commentateur pour le réseau régional : d’abord en plateau pour les avant et après-matchs, puis rapidement derrière le micro, au point de devenir l’une des voix identifiées des Bucks. Il devait d’ailleurs poursuivre cette mission cette saison, avant que la chaîne ne décide de revoir son organigramme et sa grille.

Steve Novak n'aura pas tardé à rebondir puisque le voilà annoncé en renfort sur MSG Networks pour rejoindre le giron des Knicks ! Son rôle sera de remplacer ponctuellement le légendaire Walt Frazier aux commentaires. Il prend ainsi la place de Jamal Crawford, qui a rejoint NBC, où un rôle plus important l'attend sur le réseau national.

Pour Steve Novak, c’est presque un retour à la maison : il a porté le maillot new-yorkais durant sa carrière, il connaît l’environnement et le public, et il n’a pas mis longtemps à le rappeler.

« J'ai joué pour neuf équipes en NBA et je peux honnêtement dire que les deux années que j'ai passées avec les Knicks à New York ont été deux de mes saisons les plus mémorables dans la ligue », a-t-il ainsi déclaré. « Avoir l'opportunité de remplacer la légende Walt « Clyde » Frazier lors de certains matchs est remarquable, et j'ai hâte de parler du basket des Knicks avec les grands fans de basket de New York ».

La nouvelle recrue va avoir le temps de prendre ses marques puisqu'après les deux derniers succès remportés au Madison Square Garden face à Chicago et Washington, les Knicks vont avoir encore cinq matchs de suite à domicile.