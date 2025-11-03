NBA
Programme du soir | Myles Turner de retour à Indianapolis

NBA – Après avoir rejoint les Bucks durant l'été, Myles Turner retrouve Indianapolis ce soir. Quel accueil recevra-t-il de la part des fans des Pacers ?

À suivre également le derby texan entre les Rockets et les Mavericks (02h00, beIN Sports 1) ou encore le duel entre les Grizzlies et les Pistons à la même heure, sachant que Ja Morant fera son retour après sa suspension…

À 04h00, les Blazers reçoivent les Lakers tandis que les Clippers défient le Heat en clôture, à partir de 04h30.

Programme complet

01h00 | Brooklyn – Minnesota
01h00 | Indiana – Milwaukee
01h30 | Boston – Utah
01h30 | New York – Washington
02h00 | Houston – Dallas (beIN Sports 1)
02h00 | Memphis – Detroit
03h00 | Denver – Sacramento
04h00 | Portland – LA Lakers
04h30 | LA Clippers – Miami

