Programme du soir | Myles Turner de retour à Indianapolis

À suivre également le derby texan entre les Rockets et les Mavericks (02h00, beIN Sports 1) ou encore le duel entre les Grizzlies et les Pistons à la même heure, sachant que Ja Morant fera son retour après sa suspension…

À 04h00, les Blazers reçoivent les Lakers tandis que les Clippers défient le Heat en clôture, à partir de 04h30.

Programme complet

01h00 | Brooklyn – Minnesota

01h00 | Indiana – Milwaukee

01h30 | Boston – Utah

01h30 | New York – Washington

02h00 | Houston – Dallas (beIN Sports 1)

02h00 | Memphis – Detroit

03h00 | Denver – Sacramento

04h00 | Portland – LA Lakers

04h30 | LA Clippers – Miami