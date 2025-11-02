NBA
Programme du soir | Les Spurs défendent leur invincibilité à Phoenix

Publié le 2/11/2025 à 19:50

NBA – Huit rencontres au menu de la soirée avec trois équipes toujours invaincues : le Thunder, les Bulls et les Spurs. Et les trois jouent ce soir.

 

Ce dimanche, à 21h30, c'est le match des extrêmes entre les Pelicans et le Thunder. C'est à suivre sur Prime Video, et OKC vise une 7e victoire de suite. Invaincus également, les Bulls seront davantage en danger puisqu'ils se rendent à New York où les Knicks cherchent à briser une série de trois revers d'affilée.

Troisième et dernière formation invaincue, les Spurs se rendent à Phoenix, et Victor Wembanyama et ses coéquipiers visent le 6-0.

Programme complet

21h30 | New Orleans – OKC (Prime Video)
00h00 | Charlotte – Utah
00h00 | Brooklyn – Philadelphie
00h00 | Toronto – Memphis
00h00 | Cleveland – Atlanta (beIN Sports 1)
01h00 | New York – Chicago
02h00 | Phoenix – San Antonio
03h30 | LA Lakers – Miami

