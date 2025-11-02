Programme du soir | Les Spurs défendent leur invincibilité à Phoenix

Ce dimanche, à 21h30, c'est le match des extrêmes entre les Pelicans et le Thunder. C'est à suivre sur Prime Video, et OKC vise une 7e victoire de suite. Invaincus également, les Bulls seront davantage en danger puisqu'ils se rendent à New York où les Knicks cherchent à briser une série de trois revers d'affilée.

Troisième et dernière formation invaincue, les Spurs se rendent à Phoenix, et Victor Wembanyama et ses coéquipiers visent le 6-0.

Programme complet

21h30 | New Orleans – OKC (Prime Video)

00h00 | Charlotte – Utah

00h00 | Brooklyn – Philadelphie

00h00 | Toronto – Memphis

00h00 | Cleveland – Atlanta (beIN Sports 1)

01h00 | New York – Chicago

02h00 | Phoenix – San Antonio

03h30 | LA Lakers – Miami