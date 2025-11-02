Nic Claxton et les Nets ont du chemin à faire en défense

Habituellement bien garnie, cette colonne de statistique est étrangement vide cette saison. Après cinq matchs, Nic Claxton n'a enregistré… qu'un seul contre, alors que sa moyenne en carrière avoisine plutôt les deux unités par soir. Certains y verront logiquement un impact défensif réduit de sa part alors que les Nets signent un début de saison catastrophique en la matière.

Avec 129.1 points encaissés sur 100 possessions, l'équipe basée à Brooklyn affiche le pire « defensive rating » de la ligue. Et au sein de l'effectif new-yorkais, le pivot affiche l'un des pires bilans défensifs. Mais Jordi Fernandez, qui voit chez lui un « très bon défenseur », est derrière pour le soutenir.

« Il n’est pas satisfait. Il a des standards élevés et il est dur avec lui-même… On est tous ensemble ici. J’ai confiance en lui. On a connu une super période l’an dernier quand on était à un haut niveau offensif, et en ce moment, ce n’est pas le cas. […] On sait qu’il est un excellent protecteur de cercle. On sait qu’il peut dévier des ballons, courir en transition et prendre des rebonds. Ce sont des choses qu’il sait faire, et moi, je crois en lui. Et lui aussi y croit », formule le coach.

Un changement de philosophie à l'œuvre

Ce dernier a décidé de miser davantage sur les changements défensifs et les prises à deux cette saison, ce qui a sorti Claxton de sa zone de confort de défenseur en « drop coverage ». En ajoutant à cela une défense périphérique fragile et un effectif jeune et peu expérimenté, il se retrouve souvent à devoir compenser trop d’erreurs à la fois.

« On est censés être au niveau de l’écran, et quand on le dépasse trop, ce n’est pas bon. À partir de là, on doit aussi être capables de protéger le cercle. On n’est pas au niveau en termes de déviations, là où on devrait être. On n’est pas présents sur les fautes offensives, parce qu’on n’en a pas provoqué une seule. On n’est pas bons non plus sur la verticalité : on est en retard sur tous ces aspects. Et ça, ça vient de l’effort et de l’activité. Je sais qu’on peut faire mieux », vise le coach.

Autant d'aspects sur lesquels Claxton et l'ensemble de ses coéquipiers sont attendus. « Je veux voir le meilleur effort et la meilleure concentration en même temps, et cela passe par jouer chaque possession, communiquer à chaque arrêt de jeu, à chaque temps-mort, et avoir un banc engagé. Toutes ces choses, on peut les travailler et s’améliorer, mais pour l’instant, nous ne l’avons pas fait de manière constante », déplore le coach pour finir.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.