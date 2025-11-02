Après le flop des Suns, Jusuf Nurkic tente de se relancer au Jazz

« Je ne crois pas que ce soit une question pour moi. » Lorsqu'on l'interroge sur l'échec du « Big Three » Suns (Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal) auquel il a été associé, Jusuf Nurkic préfère renvoyer vers le président des Suns, Josh Bartelstein, ou bien son propriétaire, Mat Ishbia.

Dont il assure avoir « beaucoup apprécié l’attention » qu'il lui a portée. Il dit aussi avoir apprécié ses coéquipiers et « le temps passé là-bas ». Son expérience à Phoenix s'est tout de même terminée en eau de boudin, avec un transfert en février dernier vers les Hornets après avoir été écarté des rotations de Mike Budenholzer en cours de route.

« Je me dis que c’est comme ça. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi. J’ai l’impression d’avoir fait tout ce qu’on me demandait, mais comme je l’ai dit, la première saison, ça allait plutôt bien. Ensuite, tout est parti en vrille. Ce n’est pas vraiment sous mon contrôle. Je ne saurais pas vraiment dire comment ni pourquoi, mais je pense qu’il y a beaucoup de gens qui, eux non plus, ne peuvent pas répondre à cette question », poursuit le Bosnien.

Celui-ci a eu davantage l'occasion de repenser à son mandat dans l'Arizona ces derniers jours. Sa nouvelle équipe a affronté à deux reprises les Suns. Avec d'abord une victoire en prolongation dans laquelle il a apporté 7 points et 13 rebonds ; puis quatre jours plus tard, il s'est contenté de 7 points et 6 rebonds dans une lourde défaite.

Le 2e plus gros salaire de l'équipe

Le Jazz ? « C’est cool, vraiment une très bonne organisation. Ils se soucient des joueurs et font plein de petites choses pour que tu te sentes à l’aise. Je suis vraiment surpris par la manière dont tout est géré ici, surtout au niveau de l’organisation. Il y a beaucoup de monde au bureau, et ils font de petites choses pour te faciliter la vie en dehors du terrain », apprécie le pivot.

Sur le terrain, le cadre est un peu moins avantageux pour le joueur de 31 ans, réduit à un rôle de doublure Walker Kessler. En sortie de banc, pour 17 minutes, il apporte tout de même environ 8 points et 8 rebonds de moyenne.

« Nurk est super. C’est un sacré poseur d’écrans. Il fait du super boulot pour créer de l’espace pour tous nos extérieurs. Près du cercle, il est très difficile à bouger. Il parvient à tenir sa position et à utiliser sa puissance physique pour prendre des rebonds », le décrit Will Hardy.

Autant de qualités que Nurkic a tout intérêt à mettre en maximum en valeur cette année. Car à l'issue de celle-ci, le 2e plus gros salaire de l'équipe – 19.4 millions de dollars – sera « free agent ».

« Parfois, les choses ne tournent pas comme on le voudrait. Que ce soit ta faute ou celle de quelqu’un d’autre, au fond, ça n’a pas vraiment d’importance. Il faut juste garder une mentalité du ‘lendemain'. Pour ma part, je sais ce qui s’est passé et pourquoi, mais je ne peux plus rien y changer maintenant. Nouvelle saison, nouvelle équipe. Tout ce qui m’importe, c’est finir la saison. Je serai free agent, ce qui est une bonne chose. Je ne contrôle rien pour l’instant, mais j’espère qu’une fois la free agency arrivée, je pourrai choisir où je veux aller », se projette déjà l'intérieur.

Jusuf Nurkic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 18 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.2 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 * All Teams 65 21 50.7 0.0 57.1 2.4 4.8 7.2 1.9 2.5 0.8 2.2 1.1 10.2 2016-17 * DEN 45 18 50.7 0.0 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 * POR 20 29 50.8 0.0 66.0 3.2 7.1 10.3 3.1 3.6 1.2 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 32 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.2 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 24 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 27 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHX 76 27 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 * All Teams 51 21 47.7 30.5 66.4 1.7 6.1 7.8 2.3 2.5 0.8 1.9 0.7 8.9 2024-25 * CHA 26 18 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2024-25 * PHX 25 24 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 2025-26 UTH 5 17 42.9 20.0 70.0 2.0 5.6 7.6 2.6 1.6 1.4 3.2 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.