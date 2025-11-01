Programme du soir | Kevin Durant et les Rockets en visite à Boston

À 00h00, les Warriors rendent visite à des Pacers déplumés, alors que les Wizards défient le Magic à la même heure.

Le choc de la nuit est à Boston, à partir de 01h00, où les Celtics font face aux Rockets de Kevin Durant. Enfin, à 03h00, Cooper Flagg et les Mavericks se rendent chez les Pistons (beIN Sports 1).

Programme complet

22h00 | Milwaukee – Sacramento (beIN Sports 1)

23h00 | Charlotte – Minnesota

00h00 | Indiana – Golden State

00h00 | Washington – Orlando

01h00 | Boston – Houston

03h00 | Detroit – Dallas (beIN Sports 1)