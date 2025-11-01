Entre douleur et doutes, Josh Hart cale au démarrage

Le symbole du banc new-yorkais en difficulté, c’est lui. Josh Hart démarre la saison avec un 4/19 au tir, dont 1/10 à 3-points, loin de l’énergie et de l’efficacité qui avaient fait de lui l’un des chouchous du Garden.

La cause ? Un mélange de blessure, de changement de rôle et de confiance en berne. Touché à l’annulaire de la main droite, l'arrière/ailier refuse une opération qui l’écarterait trop longtemps des parquets. Il a ainsi choisi de jouer malgré la douleur mais les chiffres parlent d'eux-mêmes : ses tirs ne rentrent plus, et son impact est limité.

« J'ai l'impression d'être celui qui a dû s'adapter le plus au sein de l'équipe » explique-t-il également au New York Post pour expliquer son début de saison raté. « Rien qu'en termes de rôle, d'être titulaire ou pas, de temps de jeu, d'autant que je dois connaître tous les postes. Il y aura des moments où je vais devoir remonter le ballon, d'autres où je serai pivot, et d'autres encore où je serai ailier fort. »

Les fans seront-ils patients ?

Moins de minutes, mais plus d’incertitude. Sous Tom Thibodeau, Josh Hart était le joueur le plus utilisé de la ligue. Avec Mike Brown, il navigue entre différents postes et différentes responsabilités.

« Je dois littéralement connaître tous les systèmes pour chaque position, et c'est une chose de les connaître à l'entraînement et de les mettre en pratique, mais c'est lors des matchs que l'on est vraiment mis à l'épreuve. Je suis donc encore en train de comprendre tout cela et de m'adapter. Mais c'est mon septième entraîneur (en NBA), j'ai donc dû m'adapter à de nombreux changements au cours de ma carrière, et ça devrait le faire » se rassure-t-il.

Le plus tôt sera tout de même le mieux car la patience n'est pas la force de New York et de ses fans, et la cocotte-minute va commencer à siffler si les Knicks, et Josh Hart, ne redressent pas vite la barre.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NYK 4 22 21.1 10.0 50.0 2.5 3.5 6.0 3.2 1.5 0.8 1.5 0.0 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.