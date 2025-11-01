Sauvés par Kawhi Leonard, les Clippers restent en rodage sur le plan défensif

Et Kawhi Leonard a surgi. Alors que Derrick Jones Jr. ne savait pas trop quoi faire du ballon sur la dernière possession du match face aux Pelicans, il a refilé la balle à « The Klaw » qui a posé ses appuis, feinté le shoot pour faire sauter ses deux défenseurs et s'offrir une bonne position. Ficelle, et victoire des Clippers (126-124).

Un vrai soulagement pour Los Angeles, qui a vu revenir fort une équipe de New Orleans pourtant en grosse difficulté depuis le début de saison. Mais qui a inscrit 40 points dans le quatrième quart-temps du match…

« On va rater des tirs ou en réussir, mais en défense, on doit s'assurer de bien comprendre ce que nous faisons lorsque JVG (Jeff Van Gundy) donne ses consignes, comprendre ce que nous sommes censés faire et exécuter le plan de match », pestait ainsi Tyronn Lue, l'entraîneur des Clippers, après la rencontre. « Ce soir, en défense, je ne pense pas que nous ayons bien fait notre travail, en particulier au quatrième quart-temps. »

Un constat partagé par James Harden.

« Nous avons eu trop d'occasions de tuer le match, surtout en deuxième mi-temps, et nous leur avons simplement permis de revenir et de marquer. En défense… Nous avons eu quelques très bonnes possessions où nous avons très bien défendu pendant 22 secondes, avant de commettre une faute à la fin. Nous devons être plus disciplinés. »

Un manque de confiance entre les joueurs ?

Le MVP 2018 estime que son groupe doit trouver l'équilibre entre l'attaque et la défense, car après les problèmes offensifs du match précédent face aux Warriors (79 points inscrits), c'est cette fois la défense qui a souffert.

Ce que ne nie pas Tyronn Lue, même si le technicien explique que ses joueurs doivent surtout se faire confiance.

« Nous n'avons pas pris les bonnes décisions ni fait les bonnes passes, et nous avons simplement arrêté de nous faire confiance. C'est le plus important à mes yeux. Nous devons simplement nous améliorer dans ce domaine. Si nous obtenons de bons tirs et que nous créons de bons tirs, nous devons continuer à jouer le bon style de jeu. »

Et en dernier recours, il y a Kawhi Leonard, auteur de 34 points à 11/16 au tir, 6 interceptions, 5 rebonds et 5 passes décisives. Et donc du tir de la victoire, qui garde les Clippers dans le positif : 3 victoires – 2 défaites.