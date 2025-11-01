Librairie | Allen Iverson fidèle à lui-même dans « Incompris »

En 2021, au moment de la sortie de son livre consacré à la saison 2000/01 d'Allen Iverson, le journaliste Yann Casseville nous expliquait que l'ancien joueur de Philadelphie était « ingérable », une sorte de « chaos permanent ». C'est ce qui ressort de la lecture de son autobiographie, intitulée « Incompris », dont la traduction est sortie ce 29 octobre.

« Toute ma vie a été comme ça. Les gens attendaient de moi quelque chose que je ne comprenais pas. Et ils m'ont mal compris : mes origines, ce que j'avais vécu, ils faisaient de moi quelqu'un de différent », peut-on lire, dès le début, pour expliquer le titre.

Le livre s'arrête quasiment au moment où sa carrière commence

L'originalité de ce livre réside dans le choix de « The Answer » de se concentrer sur sa vie avant la NBA. Si on met de côté les dernières pages, qui parlent de sa saison de MVP, il est surtout question des jeunes années de la star, jusqu'à sa première saison dans la ligue en 1996/97. En ça, il devient le parfait complément de « 2001, l'odyssée d'Allen Iverson » de notre confrère.

Allen Iverson ouvre son autobiographie sur sa fameuse conférence de presse de mai 2002 et ce « practice » répété 14 fois en deux minutes. L'ancien joueur s'en amuse d'ailleurs plusieurs fois dans le livre, dès que le mot « entraînement » survient dans le récit.

Ensuite, tout y passe : sa forte relation avec son arrière-grand-mère et sa mère, son enfance compliquée, son expérience de dealer de drogue. Sa découverte du basket, sport qu'il jugeait « trop soft », lui préférant le football américain, « son premier amour ». « Un jour, alors que j'avais neuf ou dix ans, ma mère est venue me voir et m'a dit qu'elle m'emmenait passer des essais pour une équipe de basket. J'ai répondu : Certainement pas », se souvient-il.

On trouve aussi de longues pages très détaillées sur ses matchs de football américain et de basket au lycée puis à l'université. Sans oublier les moments plus connus : l'incident dans le bowling qui le conduira en prison pour quelques mois, ou encore sa rencontre avec John Thompson, le coach de Georgetown en NCAA.

« Ce n'est pas une stratégie de vie que je recommande. C'est juste ma façon de faire »

Porté par un style très oral, très parlé, l'ouvrage (traduit par Fanny Pisseloup) se lit bien. On semble continuellement basculer entre deux mondes : celui des problèmes, avec de la drogue, des armes à feu et des homicides, et celui du sport. Comme il l'était sur les parquets, le quadruple meilleur marqueur de la ligue est déstabilisant. On pourra résumer sa vie avec une simple formule : il sait que c'est mal, mais le fait tout de même. Le « chaos permanent » dont parlait Yann Casseville saute aux yeux durant la lecture. Dès qu'il est soumis à un cadre strict, Allen Iverson trouve la vie ennuyeuse.

« Vous n'aimez pas mon style ? Je vais le faire encore plus. Vous n'aimez pas mes amis ? Je vais les garder encore plus près de moi. Vous pensez que ma famille devrait être en prison ? Je serai là pour eux au tribunal. Vous n'aimez pas mes soirées ? Je vais rester dehors plus tard, faire la fête encore plus fort. Ce n'est pas une stratégie de vie que je recommande. C'est juste ma façon de faire. Cette loyauté, cette obstination m'ont causé des ennuis, m'ont valu des critiques et m'ont parfois fait souffrir, mais ça ne m'a pas empêché de viser l'excellence et de laisser ma marque en NBA. »

Ainsi, pour les fans du joueur, « Incompris » tient sa promesse avec un Allen Iverson fidèle à lui-même, avec ses forces et ses faiblesses, ses bons et ses mauvais moments, qui ne cachent jamais une véritable fragilité personnelle.

Éditions : Talent Sport

Prix : 21.90 €

Format : 368 pages