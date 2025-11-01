Nike s'apprête à inonder le marché de sa nouvelle collection « Air Force 1 x Kobe Bryant » en hommage au Black Mamba. Pour accompagner la Air Force 1 Low Kobe Protro « Court Purple », on retrouve depuis aujourd'hui sur le marché français la Kobe Bryant x Air Force 1 Low « Triple Black ».

Le modèle entièrement noir est composé d'une tige en cuir synthétique habillée d'un imprimé peau de serpent. On remarque également les numéros 8 et 24 portés par la légende des Lakers au cours de sa carrière, brodés sur le talon. Les logos « Sheath » sur la languette et l'extérieur du talon complètent l'ensemble.

La Nike Kobe Bryant x Air Force 1 Low « Triple Black » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 120 euros. D'autres coloris devraient continuer d'alimenter régulièrement le marché jusqu'à la fin de l'année.