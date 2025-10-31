Programme du soir | Début de l’Emirates NBA Cup sur Prime Video

Il s'agit de la rencontre entre les Sixers et les Celtics (00h00) puis de celle entre les Grizzlies et les Lakers (02h30). Des rencontres à suivre sans supplément pour les abonnés Prime.
Pour le reste, les Pacers reçoivent les Hawks (00h00) alors que les Knicks, avec Mitchell Robinson, vont tenter d'arrêter les Bulls (01h00), invaincus jusqu'à présent. Les NUggets sont de leur côté à Portland (03h00).
Programme complet
00h00 | Indiana – Atlanta
00h00 | Philadelphie – Boston (Prime Video)
00h30 | Cleveland – Toronto
01h00 | Chicago – New York
02h30 | Memphis – LA Lakers (Prime Video)
03h00 | Phoenix – Utah
03h00 | Portland – Denver
03h30 | LA Clippers – New Orleans