NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
IND
ATL
PHI
BOS
CLE
TOR
CHI
NYK
MEM
LAL
PHO
UTH
POR
DEN
LAC
NOR
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Programme du soir | Début de l’Emirates NBA Cup sur Prime Video

Publié le 31/10/2025 à 20:48 Twitter Facebook

Jusqu'à fin novembre, le vendredi sera le jour des matchs de l'Emirates NBA Cup. Et ça commence donc aujourd'hui, avec deux matchs retransmis sur Prime Video en France.

Il s'agit de la rencontre entre les Sixers et les Celtics (00h00) puis de celle entre les Grizzlies et les Lakers (02h30). Des rencontres à suivre sans supplément pour les abonnés Prime.

Pour le reste, les Pacers reçoivent les Hawks (00h00) alors que les Knicks, avec Mitchell Robinson, vont tenter d'arrêter les Bulls (01h00), invaincus jusqu'à présent. Les NUggets sont de leur côté à Portland (03h00).

Programme complet

00h00 | Indiana – Atlanta
00h00 | Philadelphie – Boston (Prime Video)
00h30 | Cleveland – Toronto
01h00 | Chicago – New York
02h30 | Memphis – LA Lakers (Prime Video)
03h00 | Phoenix – Utah
03h00 | Portland – Denver
03h30 | LA Clippers – New Orleans

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes