Programme du soir | Début de l’Emirates NBA Cup sur Prime Video

Il s'agit de la rencontre entre les Sixers et les Celtics (00h00) puis de celle entre les Grizzlies et les Lakers (02h30). Des rencontres à suivre sans supplément pour les abonnés Prime.

Pour le reste, les Pacers reçoivent les Hawks (00h00) alors que les Knicks, avec Mitchell Robinson, vont tenter d'arrêter les Bulls (01h00), invaincus jusqu'à présent. Les NUggets sont de leur côté à Portland (03h00).

Programme complet

00h00 | Indiana – Atlanta

00h00 | Philadelphie – Boston (Prime Video)

00h30 | Cleveland – Toronto

01h00 | Chicago – New York

02h30 | Memphis – LA Lakers (Prime Video)

03h00 | Phoenix – Utah

03h00 | Portland – Denver

03h30 | LA Clippers – New Orleans