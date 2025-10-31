Retour dans le futur avec la Air Jordan 40 « Cash »

Enfin un peu d'originalité pour habiller la Air Jordan 40 ! On reste sur du classique mais ce coloris « Cash » ne manque pas de se démarquer avec sa touche « old school » rappelant la toute première Air Jordan !

La tige est intégralement en cuir blanc, avec une superposition latérale pour faire ressortir le « Swoosh », tandis que la base avant et des lacets en noir apparaissent en noir. On retrouve surtout le logo « Nike Air » en blanc sur fond rouge sur la languette. L'ensemble repose sur une semelle entre blanc, noir et rouge. Pour rappel, la semelle intermédiaire est composée d'une mousse Zoom X équipée d'un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.