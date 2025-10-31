Matchs
Retour dans le futur avec la Air Jordan 40 « Cash »

Publié le 31/10/2025 à 10:30

Nike – Le nouveau coloris de la Air Jordan 40 reprend les couleurs et motifs originels de la toute première Air Jordan.

Air Jordan 40

Enfin un peu d'originalité pour habiller la Air Jordan 40 ! On reste sur du classique mais ce coloris « Cash » ne manque pas de se démarquer avec sa touche « old school » rappelant la toute première Air Jordan !

La tige est intégralement en cuir blanc, avec une superposition latérale pour faire ressortir le « Swoosh », tandis que la base avant et des lacets en noir apparaissent en noir. On retrouve surtout le logo « Nike Air » en blanc sur fond rouge sur la languette. L'ensemble repose sur une semelle entre blanc, noir et rouge. Pour rappel, la semelle intermédiaire est composée d'une mousse Zoom X équipée d'un amorti Zoom Strobel, combinant ici deux des technologies les plus innovantes de Nike.

La Air Jordan 40 « Cash » a déjà été aperçue en NBA, aux pieds de Trae Young notamment. La bonne nouvelle c'est qu'elle sera dispo sur Basket4Ballers au prix de 200 euros à partir de minuit !

Air Jordan 40 Air Jordan 40

Par Romain Davesne
