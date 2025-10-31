Matchs
Le retour de la Air Jordan 12 « Taxi » !

Publié le 31/10/2025 à 13:05

Sneakers – L'emblématique coloris « Taxi » va bientôt faire son retour sur la Air Jordan 12 avec un modèle blanc et noir aux finitions en jaune.

Jordan Brand nous propose lui aussi un voyage dans le temps pour mettre la Air Jordan 12 à l'honneur, reprenant un coloris vieux de… 29 ans !

Ce coloris « Taxi » reste malgré tout l'un des plus emblématiques de la ligne Air Jordan, avec son trio de blanc, noir et jaune. Le modèle avait été réédité en 2008, en 2013, et avait innové en 2022 avec une version « Black Taxi », en noir et jaune.

La revoici cette année avec la même tige en cuir blanc assortie d'une base latérale en noir, et des finitions en doré sur les œillets. Les deux « Jumpman » sur le talon et sous la semelle, ainsi que le numéro 23 à la base du talon ressortent en rouge.

La Air Jordan 12 « Taxi » est annoncée pour le 8 novembre et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 210 euros.

Par Romain Davesne
