Avant ça, les Celtics reçoivent les Cavaliers (00h00, beIN Sports 1) alors que les Pistons et le Magic se défient à la même heure, alors que les Bulls peuvent conserver leur invincibilité face aux Kings (01h00).

Les Mavs vont-ils profiter des malheurs des Pacers (01h30) pour engranger une deuxième victoire cette saison ?

Programme complet

23h30 | Toronto – Houston

00h00 | Boston – Cleveland (beIN Sports 1)

00h00 | Detroit – Orlando

00h30 | Brooklyn – Atlanta

01h00 | Chicago – Sacramento

01h30 | Dallas – Indiana

02h00 | Denver – New Orleans

02h00 | Utah – Portland

02h30 | Minnesota – LA Lakers (beIN Sports 1)

03h00 | Phoenix – Memphis