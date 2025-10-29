Avant ça, les Celtics reçoivent les Cavaliers (00h00, beIN Sports 1) alors que les Pistons et le Magic se défient à la même heure, alors que les Bulls peuvent conserver leur invincibilité face aux Kings (01h00).
Les Mavs vont-ils profiter des malheurs des Pacers (01h30) pour engranger une deuxième victoire cette saison ?
Programme complet
23h30 | Toronto – Houston
00h00 | Boston – Cleveland (beIN Sports 1)
00h00 | Detroit – Orlando
00h30 | Brooklyn – Atlanta
01h00 | Chicago – Sacramento
01h30 | Dallas – Indiana
02h00 | Denver – New Orleans
02h00 | Utah – Portland
02h30 | Minnesota – LA Lakers (beIN Sports 1)
03h00 | Phoenix – Memphis