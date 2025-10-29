NBA
NBA
TOR
HOU
BOS
CLE
DET
ORL
BRO
ATL
CHI
SAC
DAL
IND
DEN
NOR
UTH
POR
MIN
LAL
PHO
MEM
Programme du soir | Affaiblis, les Wolves et les Lakers se retrouvent

Publié le 29/10/2025 à 21:57

Adversaires au premier tour des derniers playoffs, les Wolves et les Lakers se recroisent (02h30, beIN Sports 1). Malheureusement sans Anthony Edwards, Luka Doncic ou encore LeBron James…

Avant ça, les Celtics reçoivent les Cavaliers (00h00, beIN Sports 1) alors que les Pistons et le Magic se défient à la même heure, alors que les Bulls peuvent conserver leur invincibilité face aux Kings (01h00).

Les Mavs vont-ils profiter des malheurs des Pacers (01h30) pour engranger une deuxième victoire cette saison ?

Programme complet

23h30 | Toronto – Houston
00h00 | Boston – Cleveland (beIN Sports 1)
00h00 | Detroit – Orlando
00h30 | Brooklyn – Atlanta
01h00 | Chicago – Sacramento
01h30 | Dallas – Indiana
02h00 | Denver – New Orleans
02h00 | Utah – Portland
02h30 | Minnesota – LA Lakers (beIN Sports 1)
03h00 | Phoenix – Memphis

Par la rédaction
Afficher les actus NBA suivantes