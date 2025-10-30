C'était il y a déjà plus de dix ans. Nike avait mis le paquet en sortant une gamme de Kobe 9 à l'occasion du retour sur les parquets de Kobe Bryant pour la saison 2014-2015, après sa rupture du tendon d'Achille face aux Warriors, suivie d'une grosse blessure au genou, contractée face aux Grizzlies.

Dix ans plus tard, et alors que la famille du regretté Kobe a fait la paix avec Nike, ce 9e modèle signature a créé l'événement en faisant son grand retour avec trois coloris « Black Gold », « Game Royal » et « White Purple » déjà disponibles. En voici un nouveau, baptisé « Moonwalker » !

Sa tige « Cave Purple » rend hommage à la musique pop et intègre un graphisme de surface lunaire sur la semelle extérieure. Les finitions contrastent l'ensemble en en gris, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l'empeigne et le logo du joueur sur la languette. Pour rappel, la semelle intermédiaire en mousse « React » est équipée d'une plaque en fibre de carbone pour allier confort et stabilité.

La Nike Kobe 9 Elite Low Protro « Moonwalker » est disponible depuis aujourd'hui sur Basket4Ballers au prix de 180 euros.