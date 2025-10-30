La Giannis Freak 7 passe la sixième

Giannis Antetokounmpo a remis les pendules à l'heure sur ses quatre premiers matchs de la saison. Ses stats donnent le tournis (36 points, 16 rebonds, 7 passes en moyenne !) et surtout, Milwaukee a déjà engrangé trois victoires, la dernière en date face aux Knicks.

Nike est également sur le coup et continue de décliner la Giannis Freak 7 avec un nouveau coloris « Bred for it ». La mention « Bred » issue de la contraction « Black » et « Red » a été érigé depuis l'ère Jordan, lorsque ses paires reprenaient régulièrement les couleurs des Bulls, en rouge et noir.

Sans surprise, on retrouve donc une tige en rouge pâle accompagnée de finitions en noir, sur le « Swoosh » latéral inversé et sur la languette, où ressort le logo du « Greek Freak ». La semelle complète l'ensemble dans un dégradé de rose.

La Nike Giannis Freak 7 « Bred for it » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.

