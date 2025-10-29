Alex Len file au Real Madrid

Les camps d'entraînements en NBA font le malheur des uns, et le bonheur des autres. En l'occurrence, les grands clubs européens sont toujours attentifs aux derniers mouvements réalisées par les franchises NBA dans l'optique de flairer un bon coup. Et c'est ce qu'a réussi à faire le Real Madrid en enrôlant Alex Len.

L'intérieur ukrainien évoluait en NBA depuis douze ans après avoir été formé en NCAA pendant trois ans aux Maryland Terrapins. Après trois saisons et demi à Sacramento, il avait été envoyé aux Wizards en février puis coupé, pour finalement être récupéré par les Lakers où il a fini la saison.

À la recherche d'un nouveau défi, il s'était fait une place au camp d'entraînement des Knicks, où il retrouvait Mike Brown, son ancien coach aux Kings. Mais la franchise new-yorkaise n'a pas donné suite, optant pour d'autres choix pour sa rotation à l'intérieur, qui ont notamment profité au sophomore Ariel Hukporti.

La saison NBA a donc commencé sans lui et Alex Len s'est donc engagé pour le Real Madrid, où un beau défi l'attend, bien plus enthousiasmant que d'aller en G-League. Ce sera le tout premier de sa carrière sur la scène européenne. Il devrait sans doute retrouver un temps de jeu plus conséquent que lors de ses dernières saisons en NBA, aux côtés d'une rotation composée d'Usman Garuba, Chuma Okeke et Walter Tavares.

Une clause de sortie vers la NBA lui permettra d'y retourner en cas de proposition à partir de la saison prochaine.