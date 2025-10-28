Le MVP de la nuit | L’éruption Markkanen

Plus de 50 points pour un joueur du Jazz, il fallait remonter à Karl Malone (en 1998) pour retrouver trace d'une telle performance en saison régulière. Très exactement 2 155 matchs de saison régulière plus tard, le « Finnisher » a ainsi succédé au « Mailman » en collant 51 points aux Suns pour contribuer au succès de son équipe après prolongation.

Lauri Markkanen est également devenu le premier joueur de l'histoire du Jazz à dépasser les 50 points, 10 rebonds et au moins 5 paniers à 3-points inscrits (6/13) sur un match. Une performance qu'il savoure d'autant plus car la victoire est au bout. De quoi le motiver pour continuer à donner toujours plus.

« Je ne me dis jamais que je vais marquer 50 points, mais quand la prolongation arrive et que tu es à 47 points, et qu'ils commencent à faire faute, tu te dis alors qu'il y a de bonnes chances pour que ça arrive », a-t-il expliqué. « Le jeu devient plus clair, et plus ça arrive, plus ça te donne faim, donc j'espère que ce ne sera pas le dernier. »

Au bout de l'effort

Le scénario du match a été fou, Utah ayant attaqué la rencontre par un 19-2 en moins de cinq minutes, conclu par deux paniers à 3-points de Lauri Markkanen. Mais Phoenix s'est accroché et a même repris la tête pour finir par plier dans les ultimes secondes de la prolongation.

Au bout de l'effort, après avoir enchaîné les exploits, c'est l'intérieur finlandais qui a mis les deux lancers de la gagne. Deux points qui lui ont offert son nouveau record en carrière, deux ans et demi après son match à 49 points.

« Il a montré un cœur phénoménal. Il a vraiment été physique ce soir et a mis beaucoup de gros tirs », a résumé son coach, Phil Hardy.

Au sortir d'un EuroBasket où il aura encore brillé en sélection nationale, Lauri Markkanen reprend ainsi sa montée en puissance dans la Grande Ligue. 20 points contre les Clippers, 33 face aux Kings et 51 cette nuit contre les Suns. Les Blazers, qui se rendront à Salt Lake City demain soir, sont prévenus !

Lauri Markkanen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHI 68 30 43.4 36.2 84.3 1.2 6.3 7.5 1.2 1.5 0.6 1.2 0.6 15.2 2018-19 CHI 52 32 43.0 36.1 87.2 1.4 7.6 9.0 1.4 2.3 0.7 1.6 0.6 18.7 2019-20 CHI 50 30 42.5 34.4 82.4 1.2 5.1 6.3 1.5 1.9 0.8 1.6 0.5 14.7 2020-21 CHI 51 26 48.0 40.2 82.6 0.7 4.6 5.3 0.9 1.5 0.5 1.0 0.3 13.6 2021-22 CLE 61 31 44.5 35.8 86.8 1.0 4.7 5.7 1.3 2.1 0.7 0.9 0.5 14.8 2022-23 ☆ UTH 66 34 49.9 39.1 87.5 2.0 6.7 8.6 1.9 2.1 0.6 1.9 0.6 25.6 2023-24 UTH 55 33 48.0 39.9 89.9 2.2 5.9 8.2 2.0 1.8 0.9 1.4 0.5 23.2 2024-25 UTH 47 31 42.3 34.6 87.6 1.5 4.4 5.9 1.5 1.7 0.7 1.4 0.4 19.0 2025-26 UTH 2 35 55.6 40.0 83.3 1.5 3.5 5.0 3.0 0.5 0.0 1.0 0.0 26.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.