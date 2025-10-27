Programme du soir | Les Mavericks se frottent au champion en titre

Dès 00h00, les Pistons font face aux Cavaliers alors que Joel Embiid est ménagé à la même heure fac au Magic.

Les Hawks défient les Bulls (01h00) quand les Wolves affrontent les Nuggets (02h30, beIN Sports 1) sans Anthony Edwards. Les Warriors font eux face aux Grizzlies (03h30) quand les Lakers accueillent les Blazers.

Programme complet

00h00 | Detroit – Cleveland

00h00 | Philadelphie – Orlando

01h00 | Chicago – Atlanta

01h00 | Houston – Brooklyn

01h00 | New Orleans – Boston

01h00 | San Antonio – Toronto

01h30 | Dallas – Oklahoma City

02h00 | Utah – Phoenix

02h30 | Minnesota – Denver (beIN Sports 1)

03h00 | Golden State – Memphis

03h30 | LA Lakers – Portland