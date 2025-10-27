NBA
Programme du soir | Les Mavericks se frottent au champion en titre

Publié le 27/10/2025 à 22:14

Encore un gros programme, avec Dallas qui reçoit Oklahoma City (01h30) alors que les Spurs enchaînent face aux Raptors (01h00).

Dès 00h00, les Pistons font face aux Cavaliers alors que Joel Embiid est ménagé à la même heure fac au Magic.

Les Hawks défient les Bulls (01h00) quand les Wolves affrontent les Nuggets (02h30, beIN Sports 1) sans Anthony Edwards. Les Warriors font eux face aux Grizzlies (03h30) quand les Lakers accueillent les Blazers.

Programme complet

00h00 | Detroit – Cleveland
00h00 | Philadelphie – Orlando
01h00 | Chicago – Atlanta
01h00 | Houston – Brooklyn
01h00 | New Orleans – Boston
01h00 | San Antonio – Toronto
01h30 | Dallas – Oklahoma City
02h00 | Utah – Phoenix
02h30 | Minnesota – Denver (beIN Sports 1)
03h00 | Golden State – Memphis
03h30 | LA Lakers – Portland

