La Nike A’One « MVP » est enfin de sortie

Las Vegas a repris le titre de champion en succédant au New York Liberty, et A'ja Wilson est à nouveau sur le toit de la WNBA. La poste 5 des Aces a sorti une deuxième partie de saison époustouflante pour guider son équipe jusqu'au bout, raflant au passage un quatrième trophée de MVP de la saison.

Une performance historique que Nike vient ici célébrer avec la sortie d'un nouveau coloris « MVP » pour habiller la Nike A'One, sa toute première chaussure signature sortie en mai. Celui-ci s'affiche avec une tige noire et des finitions couleur argent, pour faire ressortir le « Swoosh » sur l'empeigne, le logo de la joueuse sur la languette ou encore sa signature présente sur le talon.

La saison WNBA est terminée depuis plus d'un mois mais on ne va pas bouder notre plaisir autant à l'occasion de la sortie de ce coloris MVP de la Nike A'One, enfin disponible sur Basket4Ballers depuis aujourd'hui au prix de 110 euros.