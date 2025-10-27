Pascal Siakam et les Pacers gardent le moral… et la tête haute

Pascal Siakam n'est pas du genre à se défiler. Même s'il se retrouve seul en première ligne à Indiana en ce début de saison, entre le départ de Myles Turner, la blessure de Tyrese Haliburton, et alors que TJ McConnell est lui aussi à l'infirmerie, rejoint par Bennedict Mathurin, l'intérieur camerounais a encore tenu la baraque.

Les Pacers n'ont toujours pas gagné mais n'ont pas à rougir de leurs trois premiers revers. Il s'en est ainsi fallu de peu dans le premier match perdu en prolongation face à Oklahoma City (135-141) ou face à Minnesota, rapidement handicapé par la sortie d'Anthony Edwards, a tremblé jusqu'à la fin également. Indiana est peut-être à 0/3, mais le contenu est là, avec de nouveaux joueurs qui sortent du lot pour aider, et le moral aussi.

« L'effort fourni a été fantastique. On ne peut pas demander plus au regard de l'intensité et de l'état d'esprit affiché ce soir. On doit continuer à reproduire ça », a martelé Rick Carlisle.

Pascal le guerrier

La situation reste délicate, mais Indiana peut compter sur Pascal Siakam, pour briller comme il le fait depuis le début de saison, et pour assumer son rôle de leader auprès de ses coéquipiers. Le voilà déjà à deux matchs à plus de 30 points avec 33 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 3 interceptions cette nuit pour lui en 37 minutes.

« Pascal est un vrai guerrier. Sa prestation a été exceptionnelle. Ça a été très dur de le sortir du match, et il a fini très fatigué après avoir tellement donné la nuit précédente. C'est un grand joueur et un grand leader. On a besoin de son leadership et de son talent, maintenant plus que jamais », a ajouté Rick Carlisle.

Pascal Siakam avait déjà impressionné sur le premier match de la saison contre Oklahoma City, avec notamment ce tir à mi-distance plein de sang-froid face à Chet Holmgren.

Cette nuit encore, sa séquence à neuf points de suite en début de quatrième quart-temps a remis son équipe dans le bain, et c'est encore lui qui a surgi pour scorer le 3-pts qui a porté la marque à 110-108 à 42 secondes de la fin.

Pascal le grand frère

L'intérieur est conscient que son équipe n'est pas au mieux, mais reste positif au regard du niveau affiché. Avec son expérience, son rôle est aussi de garder le cap, surtout qu'en l'occurrence, il n'y a pas péril dans la demeure.

« Je ne vais pas dire que j'ai de la chance, mais j'ai été dans suffisamment de situations dans ma carrière pour dire que j'ai vu bien pire », a glissé l'ancien joueur des Raptors. « Je me sens béni d'être dans cette position, d'avoir l'opportunité de continuer à montrer mes qualités, me battre pour ces gars et donner tout ce que j'ai chaque soir. Je veux progresser pour eux parce qu'on a un groupe spécial. On est dans une situation difficile, et on doit d'autant plus faire preuve d'unité. »

La pièce n'est pas encore tombée du bon côté, mais les Pacers n'entendent certainement pas baisser les bras.

« J'espère qu'on aura un peu de répit, qu'on va pouvoir compter sur le retour de certains joueurs afin de montrer un peu qui nous sommes, ce qui est assez difficile à faire en ce moment », a-t-il ajouté. « J'ai dit aux gars que personne n'allait nous plaindre. C'est la NBA. Ça arrive. On a connu une excellente année l'an dernier, et là on traverse une période difficile. C'est aussi pour ça qu'on est très bien payé, parce qu'on doit s'adapter à chaque situation. Pour ma part, je veux simplement continuer à le faire pour mon équipe ».

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2 2025-26 IND 3 36 45.9 42.1 53.8 1.7 8.7 10.3 6.0 2.7 1.3 1.7 0.3 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.