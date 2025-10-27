Charles Bassey à la rescousse chez les Grizzlies

Comme les Pacers à l'Est, les Grizzlies sont sans doute l'équipe maudite du début de saison à l'Ouest, sur le plan physique. Sauf que cela ne date pas d'hier, car la franchise du Tennessee a pris l'habitude d'avoir une infirmerie garnie ces dernières années…

Preuve en est, dans le meilleur des cas, Memphis ne pourra pas compter sur Zach Edey (cheville) et Vince Williams Jr. (talon) avant le 7 novembre, tandis que Brandon Clarke (genou) et Ty Jerome (mollet) ne reviendront pas avant le 18 novembre. Pour Scotty Pippen Jr. (orteil), cela devrait traîner jusqu'à la mi-janvier…

Pour faire face à cette avalanche de blessés, les Grizzlies ont donc été autorisés à recruter un joueur supplémentaire, via la « hardship exception », et c'est donc Charles Bassey qui arrive en renfort, indique ESPN. Aperçu avec les Hawks au cours de la présaison (4.5 points, 9 rebonds et 2.5 contres de moyenne), il épaulera Jaren Jackson Jr, Santi Aldama, Jock Landale et PJ Hall dans la raquette, pour les dix jours à venir.

Passé par les Sixers puis surtout par les Spurs depuis 2021, l'intérieur de bientôt 25 ans affiche des statistiques de 4.3 points et 4.3 rebonds, sur plus d'une centaine de matchs en carrière (et 11 minutes de moyenne).

LEXIQUE

– Hardship exception : la NBA autorise une équipe à engager un joueur supplémentaire lorsqu’au moins quatre joueurs sont à l’infirmerie pour une durée d’au moins deux semaines.

Charles Bassey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 PHL 23 7 63.8 0.0 75.0 1.0 1.7 2.7 0.3 1.4 0.2 0.3 0.7 3.0 2022-23 SAN 35 15 64.4 37.5 59.5 2.1 3.4 5.5 1.3 2.1 0.5 1.2 0.9 5.7 2023-24 SAN 19 11 72.5 0.0 83.3 1.2 2.8 4.0 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9 3.3 2024-25 SAN 36 10 58.1 0.0 63.6 1.6 2.7 4.2 0.5 1.4 0.4 0.6 0.8 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.