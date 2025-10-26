Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs à suivre dès 19h00 sur Prime Video

À 20h30, les Pistons accueillent les Celtics dans l'autre rencontre en « prime time » européen, à suivre sur le League Pass. De son côté, beIN Sports 1 se contente du duel entre les Cavs et les Bucks, à 23h00.

À 23h00 également, le Heat accueille les Knicks alors que les Wolves font face aux Pacers à 00h00. À 00h30, les Mavericks vont tenter de remporter leur premier match de la saison, à l'occasion de la réception des Raptors. À 02h00, les équipes de Los Angeles sont sur le pont, les Clippers face aux Blazers et les Lakers face aux Kings.

Programme complet

19h00 | San Antonio – Brooklyn (Prime Video)

20h30 | Detroit – Boston

23h00 | Cleveland – Milwaukee (beIN Sports 1)

23h00 | Miami – New York

23h00 | Washington – Charlotte

00h00 | Minnesota – Indiana

00h30 | Dallas – Toronto

02h00 | LA Clippers – Portland

02h00 | Sacramento – LA Lakers