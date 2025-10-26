NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
SAS
BRO
DET
BOS
CLE
MIL
MIA
NYK
WAS
CHA
MIN
IND
DAL
TOR
LAC
POR
SAC
LAL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs à suivre dès 19h00 sur Prime Video

Publié le 26/10/2025 à 18:50 Twitter Facebook

C'est donc Prime Video, qui diffusera la plupart des matchs en « prime time » du dimanche soir cette saison, qui retransmet cette rencontre entre les Spurs et les Nets. À partir de 19h00.

À 20h30, les Pistons accueillent les Celtics dans l'autre rencontre en « prime time » européen, à suivre sur le League Pass. De son côté, beIN Sports 1 se contente du duel entre les Cavs et les Bucks, à 23h00.

À 23h00 également, le Heat accueille les Knicks alors que les Wolves font face aux Pacers à 00h00. À 00h30, les Mavericks vont tenter de remporter leur premier match de la saison, à l'occasion de la réception des Raptors. À 02h00, les équipes de Los Angeles sont sur le pont, les Clippers face aux Blazers et les Lakers face aux Kings.

Programme complet

19h00 | San Antonio – Brooklyn (Prime Video)
20h30 | Detroit – Boston
23h00 | Cleveland – Milwaukee (beIN Sports 1)
23h00 | Miami – New York
23h00 | Washington – Charlotte
00h00 | Minnesota – Indiana
00h30 | Dallas – Toronto
02h00 | LA Clippers – Portland
02h00 | Sacramento – LA Lakers

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

San Antonio Spurs en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes