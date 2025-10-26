Le Heat peut-il récupérer son choix de Draft lâché pour Terry Rozier ?

Tant que Terry Rozier n'est pas condamné dans le cadre de l'affaire des paris suspects qui ont conduit le FBI à l'arrêter, il va continuer de toucher son salaire. Alors, même s'il a été mis à pied par la NBA, il va continuer de récupérer les 26.6 millions de dollars de sa dernière année de salaire…

Pour Miami, c'est donc la double peine, surtout que le Miami Herald explique que le club floridien n'a jamais été averti que le meneur/arrière était au cœur d'une enquête de la NBA et du FBI.

C'est pourtant dix mois avant son transfert vers la Floride que les faits reprochés à Terry Rozier ont eu lieu. D'après l'agence gouvernementale, « Scary Terry » a expliqué à un ami d'enfance qu'il allait prétexter une blessure lors d'un match avec Charlotte, une information que ce proche aurait ensuite vendue à un groupe de parieurs.

Rapidement, face aux étonnants paris placés sur le joueur, les bookmakers ont bloqué les mises, et la NBA a été alertée. Elle a alors diligenté une enquête… en toute discrétion.

Un argument en moins dans de futurs échanges ?

Du côté de Miami, on assure ainsi n'avoir jamais été mis au courant, lorsque l'échange autour de Terry Rozier a été négocié, que ce dernier était accusé d'avoir trafiqué ses performances, et qu'il pouvait donc potentiellement être suspendu, voire banni de la ligue. Quant aux Hornets, ils ne souhaitent pas parler de ce qu'ils savaient.

Désormais, le Heat étudie donc ses options, même si la situation est assez inédite. Le club de Pat Riley peut-il récupérer le premier tour de Draft envoyé aux Hornets dans l'échange, et qui devrait rejoindre Charlotte en 2027 si Miami rate les playoffs la saison prochaine, ou en 2028 sinon ? Difficile à dire, surtout que beaucoup de choses ont aussi changé en Caroline du Nord, le GM responsable de l'échange, Mitch Kupchak, ayant quitté son poste.

Mais ce choix de Draft promis à Charlotte limite également Miami dans des négociations (Giannis Antetokounmpo ?) puisqu'ils n'ont potentiellement que deux premiers tours de Draft échangeables (2030 et 2032) alors qu'ils pourraient en avoir quatre (2026, 2028, 2030 et 2032) s'ils venaient à récupérer leur choix…

Terry Rozier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 BOS 39 8 27.4 22.2 80.0 0.6 1.0 1.6 0.9 0.6 0.2 0.5 0.0 1.8 2016-17 BOS 74 17 36.7 31.8 77.3 0.5 2.5 3.1 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 5.5 2017-18 BOS 80 26 39.5 38.1 77.2 0.8 3.9 4.7 2.9 1.5 1.0 1.0 0.2 11.2 2018-19 BOS 79 23 38.7 35.3 78.5 0.4 3.5 3.9 2.9 1.3 0.9 0.9 0.3 9.0 2019-20 CHA 63 34 42.3 40.7 87.4 0.8 3.6 4.4 4.1 2.0 1.0 2.2 0.2 18.0 2020-21 CHA 69 35 45.0 38.9 81.7 0.7 3.7 4.4 4.2 1.7 1.3 1.9 0.4 20.4 2021-22 CHA 73 34 44.4 37.4 85.2 0.8 3.5 4.3 4.5 1.6 1.3 1.3 0.3 19.3 2022-23 CHA 63 35 41.5 32.7 80.9 0.8 3.3 4.1 5.1 1.9 1.2 2.1 0.3 21.1 2023-24 * All Teams 61 33 44.3 36.3 86.9 0.6 3.5 4.0 5.6 1.7 1.0 1.7 0.3 19.8 2023-24 * MIA 31 32 42.3 37.1 91.3 0.6 3.6 4.2 4.6 1.6 1.0 1.3 0.3 16.4 2023-24 * CHA 30 36 45.9 35.8 84.5 0.6 3.3 3.9 6.6 1.7 1.1 2.2 0.4 23.2 2024-25 MIA 64 26 39.1 29.5 85.2 0.7 3.0 3.7 2.6 1.1 0.6 1.2 0.2 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.