Houston cherche encore la bonne alchimie dans sa version XXL

Ce n’est pas encore l’heure de tirer la sonnette d’alarme à Houston. Battus en double prolongation face au Thunder, puis de quatre petits points contre les Pistons, les Rockets ont certes commencé la saison par deux revers, mais Ime Udoka préfère y voir des bases solides sur lesquelles construire.

Le coach dispose désormais d’un matériau unique en NBA : son « Ultra Tall Ball » avec Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun et Steven Adams, dont il faut encore huiler les rouages.

Trouver de la fluidité sur demi-terrain

Premier chantier identifié : le jeu sur demi-terrain. Si l’intégration de Kevin Durant n'est pas le problème car son impact offensif ne fige pas le collectif et qu'Alperen Sengun conserve un rôle central, l’équipe manque encore de rythme dans les phases placées. Et face à Detroit, les Texans n’ont ainsi compilé que 15 passes décisives.

« Je trouve qu'on a tenu le ballon un peu trop longtemps. On devrait pouvoir faire venir des prises à deux pour créer un déséquilibre et avoir des joueurs ouverts sur tout le terrain », a-t-il expliqué après la défaite face aux Pistons. « On a eu de belles positions, mais seulement 15 passes décisives, c'est aussi parce que les gars qui étaient ouverts ont manqué leurs tirs toute la soirée ».

Avec autant de gabarits imposants dans le cinq majeur, Houston doit apprendre à conserver des espaces pour attaquer efficacement. L’autre clé : ne pas oublier le jeu rapide, une arme encore trop sous-utilisée. Contre Oklahoma City, les Rockets n’ont ainsi inscrit que 2 points en transition, et à peine 13 face à Detroit.

« C'est l'équilibre qu'on doit trouver : quand jouer vite, et quand lever le pied », a confirmé Kevin Durant. « Je trouve qu'on avance bien. Offensivement sur les deux derniers matchs, ça n'a pas été comme on l'aurait voulu, mais ce sera toujours un axe de progression, et on va s'améliorer là-dessus après ces deux défaites difficiles ».

Amen Thompson, la clé

Dans ce système atypique, le rôle d’Amen Thompson est crucial. Le joueur de 21 ans doit orchestrer l’attaque entouré de quatre intérieurs de plus de 2m08, tout en gardant sa capacité à pénétrer et distribuer.

« L'ajustement, c'est vraiment de pouvoir mettre les joueurs au bon endroit, communiquer avec eux, et être comme un deuxième coache sur le terrain pour Ime. J'apprends, j'essaie de bien m'en tirer et je sais que ça ne va qu'aller mieux », a reconnu le frère jumeau d'Ausar.

Contre Oklahoma City, son 0/7 à 3-points a limité sa capacité à créer des brèches malgré ses 18 points et 5 passes. Face aux Pistons, les fautes rapides l’ont freiné (10 points, 1 passe) dans son duel fraternel.

« On veut qu'il ait confiance en lui et qu'il aille sur ses spots », a poursuivi Ime Udoka. « Il y a eu des fois où on a laissé passer des tirs ouverts qu'on aurait dû prendre et qui ont fini par lui revenir en fin de possession. On a pointé tout ce qu'on doit travailler. C'est un gars qui a aussi bossé très dur sur son tir à 3-points, et qui a progressé dessus. Il a bien shooté durant la présaison, donc on veut qu'il reste agressif ».

Les Rockets auront l’occasion de mettre tout cela en pratique dès lundi, avec la réception des Nets qui ont une belle tête de première victime, avant un déplacement à Toronto mercredi.