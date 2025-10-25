Kyshawn George, le patron surprise des Wizards à Dallas

Le scénario aurait pu tourner court. Après cinq minutes, les Wizards étaient déjà menés 23-9, en subissant notamment l'impact d'Anthony Davis. Pourtant, dans le Texas, Washington n’a pas paniqué…

L’équipe a ainsi serré la vis, multipliant les efforts défensifs. Bub Carrington a percé les écrans, Alex Sarr a imposé ses longs bras sous le cercle, et le rookie Tre Johnson a mis une grosse pression aux porteurs du ballon adverses. Mais au cœur de cette montée en puissance, il y a surtout eu Kyshawn George.

Utilisé comme titulaire mais aussi comme meneur principal lors de l'entrée des remplaçants, il a pris les clés du jeu. Et en l’absence d’un vrai vétéran gestionnaire, le sophomore fut un patron des deux côtés du parquet.

« Il a tout »

En attaque, il a maîtrisé le tempo, bien lu les situations, fini de façon tranchante. En défense, il a multiplié les efforts, contesté les tirs, coupé les lignes de passe. Le résultat statistique est impressionnant : 34 points à 11/15 au tir, 11 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 3 contres. Son meilleur match en NBA.

« Il a tout », a d'ailleurs lâché CJ McCollum. « Il peut scorer sur les trois niveaux (3-points, mi-distance et près du cercle), il dribble bien, et il apporte surtout une vraie intensité défensive. Le total package. »

Et quand Dallas a refait surface dans le quatrième quart derrière Cooper Flagg, Washington n’a pas flanché. À 110-103, CJ McCollum a refusé un tir ouvert pour servir Kyshawn George, seul dans le corner. Ficelle.

Une action qui résume assez bien l'impact du Suisso-Canadien, formé à l'Elan Chalon, lors de la rencontre.

Kyshawn George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 68 27 37.2 32.2 75.3 0.7 3.5 4.2 2.5 3.0 1.0 1.4 0.7 8.7 2025-26 WAS 1 32 46.7 50.0 50.0 1.0 8.0 9.0 4.0 4.0 1.0 2.0 2.0 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.