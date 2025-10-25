Victor Wembanyama a vraiment découvert Zion Williamson

En raison de leurs passages respectifs à l'infirmerie, Victor Wembanyama et Zion Williamson ne s'étaient pas affrontés la saison passée, et quelques secondes après l'entre-deux, “Wemby” a pu goûter à la puissance de l'ailier-fort des Pelicans ! Le Zion voit une brèche et il s'en va dunker dans la peinture. Wembanyama est en retard, et il se mange le dunk, avec la faute en prime. Le duel est lancé !

“On ne voit pas beaucoup de joueurs comme lui, pas beaucoup de duels comme le nôtre” raconte Wembanyama, auteur de 29 points, 11 rebonds et 9 contres. “C'est très, très différent de n’importe quel autre joueur, et ça demande beaucoup d’effort. C’est un peu similaire à Giannis, d’une certaine façon — pas aussi difficile, mais similaire. C’était ma première fois contre lui en un-contre-un, et maintenant je sais un peu mieux quoi faire.”

Derrière ce dunk, ce même Wemby va se venger avec deux contres, et le duel va tenir toutes ses promesses. Chez les Pelicans, on avait décidé d'utiliser Williamson (27 points, 10 rebonds) comme point de fixation pour empêcher le Français de sortir au large ou d'aider. Une stratégie aussi utile pour provoquer des fautes, et le pivot des Spurs a d'ailleurs quitté ses coéquipiers avec six fautes.

“C’est très dur, mais je ne fais pas souvent autant de fautes. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète” répond-il, avant d'évoquer la stratégie des Pelicans. “Je pense que c’était une tentative de me sortir de la défense sur Zion. Mais c’était compliqué, parce que je ne devais pas passer sous les écrans — et ce n’est pas une bonne idée de passer au-dessus non plus. Ce qui était difficile, c’était pour mes coéquipiers de retrouver leur joueur, parce qu’ils doivent être présents sur le porteur de balle pendant que je passe dessous, mais le gars coupe dans leur dos. Donc ça demande beaucoup de communication et de confiance en tes coéquipiers, parce que tu dois quitter le joueur en te fiant au fait que je suis derrière.”

Au final, ce que retient Wemby, c'est que ses coéquipiers ont gagné sans lui dans le “money time”, et c'est formateur pour la suite. “J’ai vraiment apprécié une fois que c’était terminé, car c’était assez stressant, même si j’ai autant confiance en eux qu’ils ont confiance en moi” reconnaît-il. “Il ne faut pas oublier les troisième et quatrième quart-temps non plus. Tout au long du match, que je sois sur le terrain ou non, ils ont fait du très bon travail, et ils ont assuré.”