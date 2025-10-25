Sonia Raman remplace Noelle Quinn au Seattle Storm

Le Seattle Storm s'est activé pour trouver une nouvelle coach après avoir évincé Noelle Quinn, le 21 septembre, trois jours après son élimination au premier tour face aux futures championnes de Las Vegas.

La franchise de l'Etat de Washington a finalement misé sur Sonia Raman qui a signé un contrat pluriannuel pour prendre place sur le banc. Assistante au sein du staff de Sandy Brondello au New York Liberty cette saison, elle sortait avant ça de quatre saisons en tant qu'assistante en NBA, aux Memphis Grizzlies.

C'est le début d'une nouvelle ère pour Seattle qui boucle cinq années avec Noelle Quinn sur son banc, pour un bilan de 97 victoires et 89 défaites et une seule qualification en demi-finale des playoffs, en 2022. La saison 2025 a globalement été une déception au regard de l'effectif (Gabby Williams, Brittney Skyes, Skylar Diggins, Nneka Ogwumike, Dominique Malonga). Noelle Quinn paie peut-être aussi sa gestion du cas Malonga, deuxième choix de Draft qui a mis du temps avant de voir le terrain et a terminé la saison à 14 minutes en moyenne.

Ancienne coach du prestigieux MIT, Sonia Raman va devoir repartir d'une page blanche puisque seule Dominique Malonga est encore sous contrat. Son ancienne équipe, le New York Liberty, est désormais la dernière équipe WNBA à la recherche d'un ou d'une nouvelle coach puisque les Dallas Wings de Paige Bueckers ont récemment annoncé l'arrivée sur leur banc de Jose Fernandez, l'ancien entraîneur de South Florida, en NCAA.