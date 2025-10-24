Programme du soir | Victor Wembanyama défie Zion Williamson

Ces deux rencontres sont disponibles, sans supplément, pour les abonnés Prime. Pour les autres matchs, il faut par contre passer par le League Pass, notamment pour le duel entre les Pelicans de Zion Williamson et les Spurs de Victor Wembanyama qui est à suivre à partir de 02h00.
À 01h00, on suivra aussi le duel entre le Magic et les Hawks alors que les Blazers, à 04h00, défient des Warriors en back-to-back. Fin de la nuit à Inglewood, où les Clippers veulent se relancer face aux Suns.
Programme complet
00h30 | Toronto – Milwaukee
01h00 | Orlando – Atlanta
01h30 | Brooklyn – Cleveland
01h30 | New York – Boston (Prime Video)
02h00 | Houston – Detroit
02h00 | Memphis – Miami
02h00 | New Orleans – San Antonio
02h30 | Dallas – Washington
04h00 | LA Lakers – Minnesota (Prime Video)
04h00 | Portland – Golden State
04h00 | Sacramento – Utah
04h30 | LA Clippers – Phoenix