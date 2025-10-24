Programme du soir | Victor Wembanyama défie Zion Williamson

Ces deux rencontres sont disponibles, sans supplément, pour les abonnés Prime. Pour les autres matchs, il faut par contre passer par le League Pass, notamment pour le duel entre les Pelicans de Zion Williamson et les Spurs de Victor Wembanyama qui est à suivre à partir de 02h00.

À 01h00, on suivra aussi le duel entre le Magic et les Hawks alors que les Blazers, à 04h00, défient des Warriors en back-to-back. Fin de la nuit à Inglewood, où les Clippers veulent se relancer face aux Suns.

Programme complet

00h30 | Toronto – Milwaukee

01h00 | Orlando – Atlanta

01h30 | Brooklyn – Cleveland

01h30 | New York – Boston (Prime Video)

02h00 | Houston – Detroit

02h00 | Memphis – Miami

02h00 | New Orleans – San Antonio

02h30 | Dallas – Washington

04h00 | LA Lakers – Minnesota (Prime Video)

04h00 | Portland – Golden State

04h00 | Sacramento – Utah

04h30 | LA Clippers – Phoenix