L’Equipe de France dévoile son groupe pour le début des qualifications de la Coupe du monde 2027

Publié le 24/10/2025 à 14:36

Même sans compétition FIBA en 2026, l’Equipe de France de basket ne connaît pas de pause. Freddy Fauthoux lance dès novembre la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2027 au Qatar, avec un groupe privé de ses stars NBA et Euroleague.

L'Equipe de FranceMême s'il n'y aura pas de compétition FIBA en 2026, les matchs ne s'arrêtent jamais vraiment dans le basket international, et Freddy Fauthoux doit désormais préparer les qualifications de la Coupe du monde 2027.

Celle-ci se déroulera au Qatar, du 27 août au 12 septembre 2027, avec 32 équipes qui participeront à la compétition pour succéder à l'Allemagne, couronnée en 2023 aux Philippines.

Pour les Bleus, le chemin vers le Qatar débute le mois prochain, avec un premier match de qualification face à la Belgique. Ce sera le vendredi 28 novembre, à 20h30 au Kindarena de Rouen. La troupe de Freddy Fauthoux prendra ensuite la direction d'Espoo pour y affronter la Finlande, le lundi 1er décembre.

12 joueurs débuteront le stage de préparation à Rouen (en compagnie de trois partenaires d’entraînement) et seront rejoints, le vendredi 28 novembre, par deux joueurs d’Euroleague, Matthew Strazel et Bodian Massa, qui intègreront le groupe pour le déplacement en Finlande. Le staff retiendra 12 joueurs pour le match du 1er décembre.

C'est ainsi sans leurs joueurs NBA et sans l'immense majorité de leurs joueurs d'Euroleague que les Bleus vont débuter cette campagne de qualification. Une habitude désormais connue, même si ça peut être piégeux.

« Le match contre la Belgique et celui face à la Finlande seront très difficiles parce que leur équipe, par rapport à celle de l’EuroBasket, n’aura pas beaucoup évolué à part 2-3 éléments » explique Freddy Fauthoux. « De notre côté, il n’y aura aucun joueur qui était présent à l’EuroBasket. Dans ce contexte, il était important de rappeler des éléments présents en novembre dernier : Hugo Benitez, Adam Mokoka, Nicolas Lang, Axel Bouteille et Andrew Albicy. Cela nous donne une certaine assise. Le retour d’un joueur comme Louis Labeyrie comme l’arrivée de Killian Tillie sont également des points importants pour lancer ce long chemin vers la Coupe du Monde. »

Par Dimitri Kucharczyk
