Télévision : un carton d’audience pour le retour de la NBA sur NBC

Après plus de vingt ans d’absence, la NBA signait mardi soir son grand retour sur NBC… et le public américain a largement répondu présent. La double affiche de « l'Opening Night » a ainsi réuni en moyenne 5.61 millions de téléspectateurs, selon les données Nielsen et Adobe Analytics. Il s’agit tout simplement de la meilleure audience pour une ouverture de saison en octobre depuis 15 ans !

Un chiffre qui traduit l’engouement pour ce comeback, mais aussi un net rebond par rapport à la saison dernière : +87 % par rapport aux 3 millions de téléspectateurs enregistrés l'an passé sur TNT Sports.

Une ouverture XXL avec les champions en titre

Le premier match entre le Thunder, champion en titre, et les Rockets, a attiré 5.85 millions de téléspectateurs sur NBC et Peacock. La victoire de Shai Gilgeous-Alexander et de ses coéquipiers a même atteint un pic à 7.1 millions lors de la seconde prolongation : du jamais-vu pour une rencontre d’ouverture en première partie de soirée depuis 2010, année où LeBron James disputait son tout premier match avec le Heat face aux Celtics (7.4 millions sur TNT).

Ce Rockets–Thunder affiche ainsi une hausse de +95% par rapport au duel entre Celtics et Knicks de l’an dernier.

Le second match entre les Warriors et les Lakers, n’a pas été en reste : 5.11 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une progression de +76% par rapport au Lakers – Timberwolves d’ouverture de la saison dernière.

Au total, NBC a dominé la soirée sur la tranche 18–49 ans, toutes chaînes confondues, un signal fort pour ce retour de la ligue sur la chaîne historique, qui avait accompagné l’âge d’or de la NBA dans les années 90.