Les premières images de la Ja 3 « Scratch 3.0 »

« From The Scratch », ce coloris de la ligne signature de Ja Morant a été un hommage réussi aux Grizzlies de Vancouver, là où la franchise est née en 1995 avant de migrer vers Memphis en 2001. Le coloris « Scratch » en vert turquoise noir et rouge avait ainsi été l'un des succès des deux premières Ja.

Le voici de retour sur la Nike Ja 3. La base est toujours en vert turquoise avec des finitions en noir, en rouge et en doré. Les deux « Swoosh », dont l'un forme le « J » pour former un « JA », ressortent en rouge. Le logo du meneur des Grizzlies apparaît en doré sur la languette.

La Nike Ja 3 « Scratch 3.0 » sera disponible en France, à partir du 5 novembre sur Basket4Ballers, au prix de 125 euros.