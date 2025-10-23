NBA
Programme du soir | Remake des dernières Finals

Publié le 23/10/2025 à 20:56

Les Pacers retrouvent le Thunder dès la troisième nuit de la saison (01h30, beIN Sports 1) pour un remake des dernières Finals. Mais sans Tyrese Haliburton ni Jalen Williams…

À 04h00, grosse affiche également entre les Warriors et les Nuggets. Egalement à suivre sur beIN Sports 1…

Programme complet

01h30 | Indiana – Oklahoma City (beIN Sports 1)
04h00 | Golden State – Denver (beIN Sports 1)

