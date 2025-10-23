NBA
À New York, le banc sort de l’ombre sous Mike Brown

NBA – Avec Mike Brown aux manettes, New York veut faire jouer tout le monde.

Mike Brown avec les KnicksSous la férule du rigoureux Tom Thibodeau, le banc des Knicks figurait parmi les plus discrets de la Ligue : peu sollicité, donc logiquement peu productif. Une marque de fabrique du coach, fidèle à ses rotations courtes et à sa confiance quasi exclusive envers ses titulaires.

Changement radical cette saison. Dès le match d’ouverture, Mike Brown a dynamité les habitudes new-yorkaises en ouvrant largement son banc : onze joueurs utilisés, dont dix avec au moins dix minutes de jeu.

« J'aime jouer avec beaucoup de gars », a confirmé Mike Brown sur Yahoo. « Je ne sais pas si je vais utiliser onze joueurs à chaque match, mais j'aime les faire jouer autant que possible. On veut que tout le monde soit prêt dès qu'on fait appel à lui. »

En l'occurrence, Guerschon Yabusele (qui finira sans le moindre point en 12 minutes) a été le premier à se lever, pour remplacer Karl-Anthony Towns, coupable de fautes rapides. Mais tous les seconds couteaux de Gotham ont été tranchants, à l'instar de Miles McBride, auteur de 15 points en 26 minutes.

« On a des profils différents en défense, en attaque, c'est super ! »

« On a un effectif dense » appréciait quant à lui OG Anunoby dans The Athletic. « Tous les gars qui sont entrés en jeu ont eu un impact, ça s'est vu sur ce match. »

Construits pour conquérir la conférence Est, où la concurrence est considérablement affaiblie par les blessures, les Knicks ont fait le boulot en coulisses avec leur GM, Gersson Rosas, et le président, Leon Rose, qui ont réussi à attirer Guerschon Yabusele mais aussi le sixième homme de luxe, Jordan Clarkson cet été.

« Je préfère notre banc à beaucoup d'autres dans la Ligue. Tous les gars de l'équipe sont talentueux et peuvent faire plein de choses, notamment partir en dribble vers le cercle et faire la bonne lecture », assume Mikal Bridges. « Tout le monde apporte sa fraicheur. Des profils différents en défense, en attaque, c'est super ! Même des gars qui ne sont pas encore rentrés en jeu, je sais qu'ils peuvent jouer et influencer le cours d'un match. »

Les deux joueurs restés sur le banc ? Deux Frenchies : le rookie Mohamed Diawara, et le sophomore Pacôme Dadiet.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 65 35.4 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.5 0.9 0.1 2.1 26.0
Karl-anthony Towns 72 35.0 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 2.7 1.0 0.7 3.5 24.4
Og Anunoby 74 36.6 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 1.4 1.5 0.9 2.3 18.0
Mikal Bridges 82 37.0 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.6 0.9 0.5 1.5 17.6
Josh Hart 77 37.6 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.1 1.5 0.4 2.6 13.6
Miles Mcbride 64 24.9 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 0.6 1.0 0.3 1.7 9.5
Cameron Payne 72 15.1 40.1 36.3 90.7 0.2 1.3 1.4 2.8 0.7 0.5 0.2 1.5 6.9
Precious Achiuwa 57 20.5 50.2 27.8 59.4 1.8 3.8 5.6 1.0 0.8 0.8 0.7 1.4 6.6
Landry Shamet 50 15.2 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 0.4 0.5 0.0 1.0 5.7
Mitchell Robinson 17 17.1 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 0.6 0.9 1.1 1.5 5.1
Delon Wright 14 16.4 46.9 33.3 66.7 0.9 0.6 1.4 2.1 0.6 0.9 0.2 0.6 4.3
P.j. Tucker 3 19.3 42.9 50.0 0.0 1.3 1.3 2.7 0.0 0.3 0.3 0.3 2.7 3.0
Marjon Beauchamp 6 2.9 45.5 20.0 100.0 0.3 1.2 1.5 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 2.5
Tyler Kolek 41 7.2 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.4 0.3 0.1 0.6 2.0
Ariel Hukporti 25 8.7 67.7 0.0 46.2 0.6 1.5 2.0 0.4 0.8 0.0 0.6 1.3 1.9
Pacome Dadiet 18 6.2 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 1.7
Jericho Sims 39 10.8 60.9 0.0 61.5 1.3 2.0 3.3 0.6 0.5 0.2 0.3 1.2 1.6
Kevin Mccullar, Jr. 4 7.3 28.6 0.0 100.0 0.0 2.0 2.0 0.5 0.0 0.3 0.3 1.5 1.5
Matt Ryan 19 3.6 32.3 31.6 100.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 1.5
Anton Watson 9 2.5 44.4 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 0.9
Jacob Toppin 16 3.0 30.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.4

Par Emmanuel Laurin
