Les Clippers ont oublié que la saison NBA avait débuté…

NBA – Face au Jazz, les Clippers ont totalement déjoué et comptaient déjà 24 points de retard après douze minutes de jeu…

clippersPour débuter leur saison, les Clippers se rendaient à Salt Lake City pour y défier la jeune équipe du Jazz. Un duel a priori largement à leur portée, mais rien ne s’est passé comme prévu. L’équipe de Los Angeles est ainsi surprise d'entrée de jeu par l’intensité défensive du Jazz et James Harden et ses partenaires enchaînent les pertes de balle avec neuf « turnovers » lors des douze premières minutes de la partie pour seulement huit paniers inscrits.

« Nous avons perdu la balle un bon paquet de fois et cela a été un gros problème pour nous » admet John Collins après la rencontre. « On leur a donné beaucoup de possessions supplémentaires. Si nous avions arrêté de perdre le ballon, nous aurions pu stopper l’hémorragie. C'est quelque chose que nous pouvons corriger. »

Au terme du premier quart-temps, les Clippers sont menés 43-19 et ils vont carrément compter 31 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires. Et Los Angeles n’est jamais parvenu à combler ce retard pour finalement s'incliner de 21 points sur le parquet de la plus mauvaise équipe de l'Ouest la saison passée.

« L’approche est toute aussi importante que l’exécution » rappelle John Collins. « Nous devons débuter les rencontres avec la bonne énergie et attaquer nos adversaires. Ce soir, nous avons été un peu trop détendus, mais nous avons encore 81 matchs à jouer. »

Une raquette trop friable

Si les pertes de balle ont été un problème en attaque, la défense intérieure a été tout aussi catastrophique dans cette défaite des Clippers. Les Angelinos n’ont pas su contenir Walker Kessler, qui s’est offert un match parfait avec 22 points à 7/7 au tir et 2/2 à 3-points.

Plus largement, le Jazz s’est baladé dans la raquette des Clippers, surtout lors du début de match où la franchise de Salt Lake City a réussi ses 19 premiers tirs dans la peinture de Los Angeles.

« Quand vous encaissez 43 points dans le premier quart-temps et 35 dans le deuxième, c’est difficile de combler ce fossé »explique l’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue. « Nous n’avions pas le bon état d’esprit en défense et c’était la même chose en attaque. Nous n’avons pas pris soin du ballon et nous n’étions pas organisés. Je prends la responsabilité de cette défaite. Nous nous sommes fait botter les fesses ce soir. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
James Harden 79 35.3 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 4.3 1.5 0.7 2.1 22.8
Norman Powell 60 32.6 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.8 1.2 0.2 1.9 21.8
Kawhi Leonard 37 31.9 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.9 1.6 0.5 1.5 21.5
Ivica Zubac 80 32.8 62.8 0.0 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 1.6 0.7 1.1 2.1 16.8
Bogdan Bogdanovic 30 25.0 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 1.2 0.7 0.2 2.3 11.4
Derrick Jones 77 24.3 52.6 35.6 70.3 1.2 2.2 3.4 0.8 0.9 1.0 0.4 2.0 10.1
Amir Coffey 72 24.3 47.1 40.9 89.1 0.4 1.8 2.2 1.1 0.6 0.6 0.1 1.7 9.7
Kevin Porter, Jr. 45 19.6 42.3 24.5 64.5 0.6 2.9 3.6 3.2 1.9 1.0 0.2 1.6 9.3
Bones Hyland 20 11.1 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.2 0.9 0.2 1.3 7.2
Kris Dunn 74 24.1 43.9 33.5 68.2 0.7 2.7 3.4 2.8 1.0 1.7 0.4 2.7 6.4
Terance Mann 37 19.8 44.6 34.7 71.9 0.9 2.0 2.9 1.6 0.7 0.8 0.3 1.8 6.0
Mo Bamba 28 12.6 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 0.7 0.3 1.0 1.8 4.6
Jordan Miller 37 11.4 43.3 21.1 80.0 0.6 0.9 1.6 0.9 0.7 0.5 0.1 0.7 4.1
Nicolas Batum 78 17.5 43.7 43.3 81.0 0.6 2.2 2.8 1.1 0.4 0.7 0.5 1.4 4.0
Marjon Beauchamp 3 5.7 57.1 66.7 50.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.7 4.0
Patty Mills 12 5.0 50.0 50.0 88.9 0.1 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 1.0 3.1
Patrick Baldwin, Jr. 2 3.1 100.0 100.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Ben Simmons 18 16.4 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 0.8 0.7 0.4 1.4 2.9
Drew Eubanks 24 7.4 55.1 0.0 78.6 0.8 1.6 2.4 0.4 0.4 0.1 0.3 0.7 2.7
Kai Jones 28 7.4 72.2 0.0 75.0 0.5 1.1 1.6 0.4 0.4 0.2 0.5 0.8 2.2
Kobe Brown 40 6.8 45.8 23.1 71.4 0.5 1.2 1.6 0.6 0.3 0.2 0.1 0.6 1.9
Trentyn Flowers 6 4.4 36.4 0.0 100.0 0.2 0.5 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 1.8
Cameron Christie 13 4.5 29.2 15.4 50.0 0.2 0.7 0.9 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 1.4

Par Thibault Mairesse
