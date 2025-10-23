Les Clippers ont oublié que la saison NBA avait débuté…

Pour débuter leur saison, les Clippers se rendaient à Salt Lake City pour y défier la jeune équipe du Jazz. Un duel a priori largement à leur portée, mais rien ne s’est passé comme prévu. L’équipe de Los Angeles est ainsi surprise d'entrée de jeu par l’intensité défensive du Jazz et James Harden et ses partenaires enchaînent les pertes de balle avec neuf « turnovers » lors des douze premières minutes de la partie pour seulement huit paniers inscrits.

« Nous avons perdu la balle un bon paquet de fois et cela a été un gros problème pour nous » admet John Collins après la rencontre. « On leur a donné beaucoup de possessions supplémentaires. Si nous avions arrêté de perdre le ballon, nous aurions pu stopper l’hémorragie. C'est quelque chose que nous pouvons corriger. »

Au terme du premier quart-temps, les Clippers sont menés 43-19 et ils vont carrément compter 31 points de retard au moment de rejoindre les vestiaires. Et Los Angeles n’est jamais parvenu à combler ce retard pour finalement s'incliner de 21 points sur le parquet de la plus mauvaise équipe de l'Ouest la saison passée.

« L’approche est toute aussi importante que l’exécution » rappelle John Collins. « Nous devons débuter les rencontres avec la bonne énergie et attaquer nos adversaires. Ce soir, nous avons été un peu trop détendus, mais nous avons encore 81 matchs à jouer. »

Une raquette trop friable

Si les pertes de balle ont été un problème en attaque, la défense intérieure a été tout aussi catastrophique dans cette défaite des Clippers. Les Angelinos n’ont pas su contenir Walker Kessler, qui s’est offert un match parfait avec 22 points à 7/7 au tir et 2/2 à 3-points.

Plus largement, le Jazz s’est baladé dans la raquette des Clippers, surtout lors du début de match où la franchise de Salt Lake City a réussi ses 19 premiers tirs dans la peinture de Los Angeles.

« Quand vous encaissez 43 points dans le premier quart-temps et 35 dans le deuxième, c’est difficile de combler ce fossé »explique l’entraîneur des Clippers, Tyronn Lue. « Nous n’avions pas le bon état d’esprit en défense et c’était la même chose en attaque. Nous n’avons pas pris soin du ballon et nous n’étions pas organisés. Je prends la responsabilité de cette défaite. Nous nous sommes fait botter les fesses ce soir. »